Zupa marchewkowa jak u babci

Wiosną będziemy mogli się cieszyć bogactwem warzyw, a tym samym - bogactwem witamin. Zupa marchewkowa ma ich sporo i warto o tym pamiętać, myśląc o niedzielnym obiedzie.

Składniki 5 marchewki

1 korzeń pietruszki

3 ziemniaki

1 cebula

olej

1,5 l bulionu warzywnego

3 łodygi selera naciowego

2 łyżki masła

1 łyżka mąki

sól, pieprz, cukier

2 gałązki koperku

30 g groszku cukrowego

Marchewki oczyść starannie, opłucz pod bieżącą wodą, pokrój w grubsze półplasterki. Ostruganą pietruszkę zetrzyj na tarce jarzynowej o dużych oczkach.



Ziemniaki obierz, opłucz, pokrój w kostkę. Cebulę oczyść z łupin, poszatkuj drobno. Groszek wyłuskaj i opłucz. W dużym rondlu lub garnku o grubym dnie rozgrzej łyżkę oleju.



Wrzuć poszatkowaną cebulę, przesmaż na jasnozłoty kolor.



Do garnka lub rondla z cebulą wrzuć marchewkę, groszek oraz rozdrobnioną pietruszkę. Smaż, mieszając, 1-2 minuty. Wlej bulion warzywny (może być z kostki). Gotuj na średnim ogniu około 10 minut. Po tym czasie do zupy dodaj pokrojone ziemniaki. Gotuj kolejne 10 minut.



W międzyczasie opłucz pod bieżącą wodą łodygi selera naciowego. Pozbaw je ewentualnych włókien. Pokrój w plasterki i dodaj do zupy. Gotuj razem jeszcze 5 minut. Na patelni rozgrzej masło.



Gdy się rozpuści, wsyp mąkę. Mieszając, ogrzewaj 1-2 minuty, aż mąka się zrumieni. Przygotowaną zasmażkę dodaj do zupy. Gotową zupę dopraw do smaku solą, pieprzem oraz odrobiną cukru.



