Jeśli nie chcemy pożegnać raz na zawsze z kostkami rosołowymi, nie musimy specjalnie się wysilać. Wystarczy po prostu przygotować treściwy bulion: albo na mięsie, albo na samej włoszczyźnie. Nie zapominajmy o tym, żeby gotował się kilka godzin (minimum trzy) na niewielkim ogniu. W takim wypadku pamiętajmy o tym, żeby nie oszczędzać na przyprawach: liściach laurowych, zielu angielskim, sporej ilości lubczyku oraz łyżeczce kurkumy, by całość miała głęboką barwę. Kiedy po ugotowaniu całość zmniejszyła swoją objętość, całość studzimy, wyciągamy mięso i warzywa, a płyn przelewamy do foremek na lód albo do woreczków. Nasz bulion wkładamy do zamrażarki i gotowe: możemy dodawać taką przyprawę wtedy, kiedy w przyszłości przygotowujemy inne zupy albo chcemy podkreślić smak np. sosów.

Jeśli nasza zamrażarka pęka w szwach, a w niej miejsca jest jak na lekarstwo, nie musimy mrozić rosołu, by później go wykorzystać. Jeśli nagli nas czas i nie mamy go zbytnio, warto sięgnąć po suszone warzywa. Można w sklepach kupić odpowiednie mieszanki, które są gotowe do użycia. Aby uzyskać bulion nie potrzeba niczego innego, jak wsypać kilka łyżek do garnka z wrzącą wodą i pogotować całość około 20 minut. Jeśli zaś trudno nam znaleźć takie suszone warzywa w naszych sklepach, to nic straconego, ponieważ możemy je wykonać samodzielnie. Włoszczyznę, czyli marchew, seler, pietruszkę, pora można pokroić w kostkę albo zetrzeć na tarce i wysuszyć: albo w specjalnej suszarce, albo w piekarniku. Jedyne, co należy pamiętać to fakt, aby nasze warzywa były równomiernie rozłożone na tacach i blachach.