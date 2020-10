Zawsze się udaje, smakuje każdemu. Kojarzy się z dzieciństwem, szkolną stołówką i obiadami gotowanymi przez babcię. Zupa pomidorowa to niekwestionowana królowa polskich stołów!

Zdjęcie Ulubiona zupa wszystkich dzieci? Najprawdopodobniej! /123RF/PICSEL

Składniki 300 g wołowiny (np. rozbratel)

1 szklanka przecieru pomidorowego

4 pomidory

1 tacka włoszczyzny

1 łodyga kopru ogrodowego z kwiatostanem

1 cebula

Dowolny makaron (np. świderki)

2 ziarenka ziela angielskiego, oliwa, sól, pieprz, liść laurowy, majeranek, tymianek, lubczyk, szczypta cukru, bazylia suszona

1 op. sera feta

1,5 szklanki mleka

Rozbratel oczyszczamy, wkładamy go garnka razem z liściem laurowym i ziarenkami ziela angielskiego, zalewamy 1,5 l wody, gotujemy. Włoszczyznę myjemy, obieramy, kroimy w małą kosteczkę, dodajemy do garnka, w którym gotuje się mięso.

Pomidory nacinamy, sparzamy wrzątkiem, obieramy i blendujemy na jednolitą masę. W osobnym garnku gotujemy makaron, odcedzamy. Na patelni rozgrzewamy oliwę, dorzucamy pokrojoną w kostkę cebulę, rumienimy, pilnując, by się nie przypaliła. Dodajemy szklankę przecieru, koper i zmiksowane pomidory, podgrzewamy wszystko razem.

Gdy mięso będzie już miękkie, wyjmujemy je z wywaru i kroimy drobno. Wywar przecedzamy (warzywa wykorzystamy np. do klasycznej sałatki).



Dodajemy do wywaru podsmażoną zawartość patelni oraz mięsne kawałki, przyprawiamy zupę i gotujemy wszystko razem ok. 15-20 min. Wykładamy makaron na talerze, zalewamy zupą, posypujemy zieleniną.

Zupę można wzbogacić o "mleczno-serowy dodatek" - 1,5 szklanki mleka miksujemy z połową kostki sera feta. Drugą połowę sera kroimy na małe kawałeczki. Gdy zupa będzie już podana, do każdej porcji dodajemy zmiksowaną masę i dekorujemy kawałkami fety, posypujemy całość suszoną bazylią.