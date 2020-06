Zupa rybna z papryką

Zupy rybne nie cieszą się w naszym kraju szczególną popularnością, niektórzy kręcą nosami, choć nawet nie spróbowali takiego dania. Warto jednak się przekonać, bo może to być prawdziwy rarytas!

Zdjęcie Smak, kolor, aromat - nie mają sobie równych /123RF/PICSEL

Składniki 500 g filetów rybnych

3-4 ziemniaki

1 porcja/tacka włoszczyzny

2 listki laurowe

2 ziarenka ziela angielskiego

3 cebule

2 papryki czerwone

1 papryka żółta

olej

sól, pieprz

majeranek

kurkuma

papryka słodka w proszku

1 suszona papryczka chili (opcjonalnie)

natka pietruszki

sok z cytryny

1. Włoszczyznę obieramy, myjemy. Umieszczamy w garnku razem z zielem angielskim i listkami laurowymi, zalewamy 2 l wody. Gotujemy pod przykryciem ok. 40 min., aż warzywa staną się miękkie, pod koniec gotowania dodajemy majeranek, sól i pieprz (w niewielkich ilościach). Wywar przecedzamy. Warzywa wykorzystamy np. do sałatki.



2. Cebule obieramy i kroimy w piórka, papryki np. w paski. Na patelni rozgrzewamy olej, podsmażamy cebulę z paprykami, doprawiamy sproszkowaną papryką, smażymy, aż cebula się zeszkli.



3. Zawartość patelni dodajemy do wywaru, dokładamy obrane, pokrojone ziemniaki, solimy.



4. Filety rybne opłukujemy, skrapiamy sokiem z cytryny, kroimy na mniejsze kawałki, dodajemy do zupy. Dodajemy przyprawy i ew. suszoną papryczkę chili. Gotujemy całość ok. 20-35 min., posypujemy natką pietruszki.