Dziennikarka, wyjątkowo chętnie wypełniając swoją garderobę klasykami estetyki boho z lat 70. XX wieku , regularnie sięga po denimowe spodnie. To właśnie one, wraz z nadejściem nieco chłodniejszych dni, po raz kolejny staną się podstawą wyposażenia każdej szafy. Agnieszka Woźniak-Starak, wierna hipisowskim fasonom, podobny model chętnie łączy z marynarkami w neutralnych odcieniach czy zwiewnymi bluzkami z haftem. A niekiedy również z kurtkami, które szybko stają się kandydatkami do miana najgorętszego hitu nadchodzącego sezonu.

Chociaż triumfy święcił w latach 90., teraz znów wraca do łask, pojawiając się nie tylko w ofertach sieciówek, ale przede wszystkim na modowych salonach. I chociaż przed laty nazywany był wszechstronnym, dziś okrzykniemy go raczej ponadczasowym - wraz z nadejściem jesieni znów zapraszając do swojej szafy. Nosi go już Agnieszka Woźniak-Starak.