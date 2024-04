Czarną marynarkę odłóż do szafy. Wiosenna Olga Kalicka inspiruje

Elegancja, w opinii wielu, ma jedno imię – czerń. Olga Kalicka, zaglądając głęboko do swojej szafy, postanowiła rozprawić się z tym stwierdzeniem. Wyjęła z niej prawdziwą perełkę, tworząc wiosenny total look. Od tego zestawu aż trudno oderwać wzrok. Szybko zapragniesz mieć go w swojej garderobie.