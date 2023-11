Spis treści: 01 Klasyczne dżinsy z prostą nogawką

02 Jeansy z niskim stanem (boyfriend)

03 Dżinsy z szerokimi nogawkami

04 Dżinsy typu cargo

05 Spódnica dżinsowa

Moda na wąskie rurki trwała latami. Szczerze mówiąc, niełatwo było znaleźć fajne dżinsy o innym kroju. W tym sezonie jednak w sklepach do wyboru jest co najmniej kilka fasonów. Są też oczywiście i te skinny, pewnie w razie gdyby wpadła nagle Kate Moss i potrzebowała nowej pary.

Kiedyś podstawa stylizacji, dziś - może po prostu z wiekiem - jest ograniczeniem. I nie chodzi tylko o narzucający się sam styl (skinny są bardziej rockowe, a dżinsy typu boyfriend możemy wystylizować bardziej elegancko), ale też o komfort noszenia. Przyznacie, że to on jest teraz na pierwszym miejscu, a nie jakieś tam trendy. Nawet Kate Moss i zakochane latami w skinny jeans Francuzki rezygnują z nich na rzecz bardziej "zrelaksowanych" fasonów.

Reklama

Do lamusa przechodzi też odwieczne przekonanie, że trzeba znaleźć tę jedną idealną parę dżinsów i po prostu się jej trzymać przez całe życie. Teraz w fasonach można przebierać, jednocześnie żonglując całymi stylizacjami w zależności od nastroju.

No dobrze, ale co tak naprawdę mamy teraz do wyboru? Na jakie fasony dżinsów postawić? Czego szukać w sklepach i kim się inspirować, tworząc stylizacje?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tchnienie świeżości o poranku

Klasyczne dżinsy z prostą nogawką

Klasyczny krój i fason sprawdzą się zawsze. Warto po prostu mieć taką parę dobrych dżinsów w szafie. Wystylizujesz na dziesiątki sposobów. To krój, w którym wszyscy czują się dobrze.

Jak je stylizować? Klasyczne dżinsy ze średnim stanem i prostymi nogawkami są ponadczasowe, ponieważ są naprawdę najbardziej uniwersalnymi spodniami. Na imprezę włóż do nich szpilki i przezroczysty top. Do pracy połącz z mokasynami i swobodną koszulą zapinaną na guziki. Na spacer z psem dodaj trampki i bluzę. Na niedzielną kawę z mężem baleriny biały t-shirt, marynarkę i stylową biżuterię. Musimy wymieniać dalej?

Zobacz też: Fallayage, czyli hit jesieni. Modna i stylowa koloryzacja włosów

Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak / MWMedia

Jeansy z niskim stanem (boyfriend)

Dżinsy z niskim stanem to ukłon w stronę początku lat dwutysięcznych, których styl powrócił niespodziewanie latem 2022 r. W tym sezonie zwracamy się w stronę najbardziej klasycznych przedstawicieli tego trendu.

Jak je stylizować? Wiemy, że dżinsy z niskim stanem mogą wywołać onieśmielenie, a nawet pewien niepokój. Ale spokojnie, niski stan nie oznacza od razu gołego brzucha i wyciągniętych na światło dzienne stringów. Mogą być naprawdę nowoczesne i nie tylko dla nastolatek, wystarczą odpowiednio eleganckie dodatki i nasycone kolory towarzyszących im bluzek, swetrów, marynarek, kurtek.

Zobacz też: Co warto kupować w lumpeksach? Ubrania ponadczasowe i dobrej jakości

Zdjęcie Spodnie z niskim stanem ZARA / materiały prasowe

Dżinsy z szerokimi nogawkami

Szerokie nogawki to absolutny przebój tego sezonu. W sieciówkach znajdziemy dziesiątki tego typu dżinsów w przeróżnych kolorach.

Jak je stylizować? Można klasycznie, na lata 70. - buty na platformie, wiązane pod szyją koszule. Można dorzucić sweterek w stylu lat 80., ale można też przeskoczyć do lat 90. i przypomnieć sobie złote lata grunge’u. Do dżinsów z szeroką nogawką pasować będą też baleriny i proste sneakersy, które nadadzą im "amerykańskiego" looku. Będziesz miło zaskoczona.

Sprawdź też: Zielone paznokcie. Poznaj najlepsze inspiracje na jesienny manicure

Zdjęcie Spodnie z szerokimi nogawkami ZARA / materiały prasowe

Dżinsy typu cargo

Moda 5 kolorów, które sprawią, że twoje proste niebieskie dżinsy będą wyglądać stylowo Ten fason może ci się wydawać kontrowersyjny i zarezerwowany dla nastolatek, które pokochały ten styl (trudno dostrzec taką, która spodni cargo nie nosi...). Projektanci uzasadniają, że dżinsowe bojówki, które wpisują się w trend praktyczności - możemy je nosić w zależności od dodatków, jakie dobierzemy, od rana w pracy, do wieczora w weekend nad jeziorem. Coś w tym jest...

Jak je stylizować? Spróbuj urozmaicić dżinsowe bojówki kontrastującymi z nimi dodatkami i tkaniami. Co powiesz na cekiny, brokat czy jedwab? A może klasyczna marynarka i szpilki? Będzie stylowo.

Spódnica dżinsowa

Last but not least... Spódnica dżinsowa w wersji maxi to absolutny przebój tego sezonu. Nie wyobrażamy sobie jej nie mieć w swojej szafie. Spódnica dżinsowa to najczęściej wyszukiwany w sieci element garderoby w ostatnim czasie.

Jak je stylizować? Spódnica dżinsowa jest idealna na co dzień. Pasują do niej kozaki i ramoneska. Pasuje kożuch i sneakersy. Pasują baleriny i koszula. Coś wspaniałego!

Instagram Post Rozwiń