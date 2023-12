Sprawdź, jaką kreację wybrać, aby w okresie świątecznym pięknie się prezentować. Dzięki tym krojom ukryjesz swoje mankamenty i podkreślisz atuty.

Jak wyglądać dobrze za 0 zł? Kilka prostych trików odmieni twój look Podczas wyboru sukienki jednym z najważniejszych aspektów jest jej dopasowanie do naszej figury. Zależnie od tego, jak układają się nasz proporcje, będą nam pasować różne kroje. Oznacza to, że panie, których sylwetka przypomina gruszkę, będą wyglądały lepiej w innym kroju niż kobiety o figurze jabłka.

Aby określić swój rodzaj figury, należy wziąć pod uwagę trzy wartości — szerokość ramion, talii oraz bioder. Kobiety, których dół sylwetki jest znacznie węższy od góry, mają sylwetkę jabłka. Ich największym atutem jest najczęściej biust, który warto podkreślać.

Zdjęcie Wybierz sukienkę, w której czujesz się dobrze / 123RF/PICSEL

Natomiast panie, które mają wąską górę to gruszki. W ich przypadku sukienki powinny podkreślać drobną górę i równoważyć szersze biodra i uda.

Odpowiednio dobrana sukienka zakryje mankamenty naszej sylwetki oraz podkreśli jej mocne strony. Warto jednak pamiętać, że głównym wyznacznikiem dobrze dobranej stylizacji jest nasze samopoczucie. Warto wybrać kreację, dzięki której nie tylko będziemy ślicznie wyglądać, ale także poczujemy się jak milion dolarów.

Jaka sukienka ukryje brzuszek?

Odstający brzuszek to popularny problem, z którym dobrze dobrana kreacja może sobie doskonale poradzić. Odpowiedni krój, marszczenia w strategicznym miejscu oraz dobrze dobrany rozmiar sukienki to główne czynniki, dzięki którym nasz kompleks zostanie ukryty.

Najbardziej uniwersalnym krojem, który dobrze maskuje brzuszek, jest sukienka o kształcie litery A. Delikatnie rozszerza się ku dołowi, podkreśla talię oraz odwraca uwagę od problematycznego dla nas obszaru.

Zdjęcie Wybierz sukienkę, która podkreśli twoją talię / 123RF/PICSEL

Brzuszek doskonale ukryją sukienki kopertowe. Skrzyżowany dekolt oraz możliwość zaznaczenia talii za pomocą paska modeluje sylwetkę i zwraca uwagę na nasze atuty — biodra i biust.

Na naszą korzyść może również działać asymetria. Sukienki z nierównymi wycięciami, o różnych długościach i interesującymi rękawami skutecznie odciągają uwagę od elementów, które chciałybyśmy ukryć. Natomiast odkryta skóra ramion, pleców oraz ciekawa struktura sukienki mogą podkreślić nasze atuty.

Zdjęcie Asymetryczny krój zwraca uwagę i podkresla nasze atuty / 123RF/PICSEL

Jakie sukienki dla niskich osób?

Częstym problemem, szczególnie podczas wyboru sukienki na święta lub sylwestra jest nasz wzrost. Dostępne w sklepach kreacje dopasowane są do pań wysokich lub średniego wzrostu. W takiej sytuacji może pojawić się praktyczny problem — sukienka ciągnie się po ziemi. Częściej jednak ogranicza się on do tego, że stylizacja jest źle dobrana rozmiarowo, a my czujemy się w niej źle.

Zdjęcie Kreacja, która ma nas wysmuklić, musi być w odpowiednim rozmiarze. Unikaj zbyt dużych ubrań / 123RF/PICSEL

Panie o niskim wzroście powinny wybierać sukienki, które sięgają im do kolan lub tuż za nie. Taka długość kreacji optycznie je wydłuży i zwróci uwagę na zgrabne nogi. Niezwykle ważne jest to, aby sukienka nie była zbyt długa — może ona w takiej sytuacji nas skracać.

Panie o niskim wzroście powinny wybierać kreacje, który mają pionowe paski lub wzory. Dzięki temu optycznie wydłużą i wysmuklą swoją sylwetkę.

Jakie kolory wyszczuplają?

Zdjęcie Czarna sukienka to klasyczna i elegancka propozycja na święta / 123RF/PICSEL

Kolor sukienki to bardzo ważny aspekt, który może sprawić, że nasza stylizacja nabierze charakteru i będzie przyciągać uwagę innych. Wiele pań decyduje się na kreację w kolorze czarnym. To bezpieczna ponadczasowa opcja, która w odpowiednim wydaniu będzie klasyczna i elegancka. Z okazji świąt i sylwestra warto jednak poeksperymentować.

Panie o większych rozmiarach nie muszą decydować się na czerń. Wszystkie ciemne odcienie najmodniejszych kolorów będą wyszczuplać figurę. Warto pamiętać, aby nie odrzucać kategorycznie jasnych barw. Dodają one objętości i mogą być używane przez nas do zrównoważenia sylwetki. Oznacza to, że przy figurze gruszki dobrze sprawdzi się jasna bluzka lub koszula, a w przypadku sylwetki jabłka, jasny dół.

Boże Narodzenie i sylwester to czas, kiedy królują brokat i błyskotki. Są to jednak dodatki, które nie pasują każdemu. Jeśli zależy nam na oryginalnej kreacji, warto poszukać sukienek, na których rozmieszczone są drobne, symetrycznie wzory lub ozdoby. Są one neutralne i mogą stosowane przy każdym rodzaju sylwetki.