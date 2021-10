Gwiazda "Diuny" została najmłodszą Ikoną Stylu

Moda

Wspominając swoje pierwsze wystąpienie na czerwonym dywanie nastoletnia wówczas Zendaya przyznała, że miała na sobie kilka przypadkowych ubrań. Dziś gwiazda, którą można podziwiać w filmie "Diuna", zachwyca nienagannym i oryginalnym stylem, który krytycy docenili już dawno. Ukoronowanie jej modowego statusu jest tytuł Ikony Stylu, przyznany przez CFDA (The Council of Fashion Designers of America). Zendaya będzie najmłodszą zdobywczynią tego lauru.

Zdjęcie Zendayę można oglądać w serialu "Euforia" i filmie "Diuna" / Samir Hussein/WireImage / Getty Images