Kiedy kalendarz wskaże koniec słonecznego lata, zgodnie zmienimy tryb na "stylizacyjną jesieniarę" - zapraszając do swojej garderoby grube swetry, nieśmiertelne dżinsy i botki, które ochronią stopy nawet w trakcie najbardziej zwariowanej pogody. Wszystko po to, by, kiedy aura za oknem będzie zachęcać jedynie do pozostania w zaciszu własnego domu, po uszy przykrytą ciepłym kocem, komfortowo czuć się również na zewnątrz. Nie odmawiając sobie przy tym stylizacyjnych szaleństw.

Chociaż to spodnie zdają się być jesienią oczywistym, stylizacyjnym wyborem, czoła stawiają im kobiece spódnice. Dlaczego bowiem mamy odmówić sobie eksperymentów? Oto modele, które w tym sezonie będą święcić prawdziwe triumfy. Odmłodzą i wyszczuplą, zapewniając przy tym komfort termiczny i swobodę ruchów.

Jaka spódnica na jesień? Te modele będą święcić triumfy na ulicach

Moda nie zna słowa "żegnaj". Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu z uśmiechem przywitamy więc... wspomnienie poprzedniego. Na szczycie jesiennych, modowych hitów z nadzieją po raz kolejny rozsiada się bowiem dżins - wołając z daleka: "dominacja".

Echo zeszłorocznego trendu wróciło jak bumerang. Ale chociaż wciąż lansuje modowy klasyk, zachęca do nieco większych eksperymentów, przekonując do wszelkich fikuśnych form: rozcięć, patchworku i kolorów. Pamiętajmy przy tym, że jesienią w głąb szafy odrzucamy wszelkie wersje mini, z otwartymi ramionami witając te midi i maxi. To one ochronią nas bowiem w trakcie chłodów, pozwalając jednocześnie zachować kobiecy, nienaganny wygląd.

Dżins znów wraca do łask. Jesienią postawimy na spódnice w wersji midi i maxi Edward Berthelot Getty Images

Opcji mamy kilka. Dżinsowe spódnice zachęcają bowiem dwoma stylami: klasycznej litery "A" oraz ołówkowej prostej spódnicy. Obie mają wygodne kieszenie i błyskawiczny zamek, ale to pierwsza z nich sprawdzi się lepiej w momencie, gdy zapragniemy ukryć lekko wystający brzuszek lub nieco szersze uda. Podkreśli bowiem talię, optycznie wyszczuplając. Zanim jednak zdecydujesz, poszukaj swojej spódnicy idealnej. Tuż za dżinsem na liście jesiennych, modowych trendów rozsiada się bowiem nostalgiczne wspomnienie przeszłości.

Jakie są modne spódnice 2024? Jesienią zakochamy się w nich po uszy

Szkocka krata, od lat będąc jednym z głównych trendów jesienno-zimowego sezonu, wraca. I chociaż wielu twierdzi, że bliżej jej do "stylu babć", niż do gorącego, jesiennego hitu, ta nie ma zamiaru się poddawać. Szczególnie, że odpowiednio wystylizowana stanie się praktycznym wyborem na każdą okazję.

Jakie są modne spódnice 2024? Jesienią zakochamy się w szkockiej kracie Edward Berthelot / Contributor Getty Images

Długość dostosuj do własnych preferencji. Kolejno całość opatrz grubym, ciepłym swetrem, nakładając na wierzch długi płaszcz. Idealna jesienna stylizacja? A jakże! Pokazy kolekcji jesień-zima jasno potwierdziły - spódnice w szkocką kratę o różnych krojach i wykończeniach nadchodzą. Nosić będziemy nie tylko te plisowane, ale również z aplikacjami w stylu "cargo". Do wyboru, do koloru. Ale ciepło, modnie i kobieco.

Światowe grillowanie: Shish kebab z sosem miętowym, warzywami i pitą materiały promocyjne