Nadejście jesiennej słoty - kiedy w szafach do łask na powrót wracają ciepłe swetry, długie płaszcze i nieśmiertelne dżinsy - z pozoru wymusza ograniczenie do minimum chęci modowych szaleństw. Nic bardziej mylnego. Kiedy za oknem nastrój nieco się zmienia, nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by nieco go rozweselić.