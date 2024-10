Krótkie, w stylu lat 50., a obok wyraziste, w modnych kolorach. Niektóre wyglądem przypominają pożyczone z męskiej szafy, zaś wiele nawiązuje do stylu retro. Projektanci pomysłów mają wiele. Wspólnie przyznają jednak - ta jesień upłynie pod znakiem kobiecych żakietów . Wiele z nich wciąż mamy w swojej szafie. Inne zaś warto do niej zaprosić.

Jesienią, kiedy pogoda za oknem niekiedy nie będzie nastrajać do wyjścia z domu, warto zaszaleć z kolorami - po to, by wprowadzić do swojej codzienności nieco optymizmu i chęci do działania. Do tego zachęca Katarzyna Cichopek.