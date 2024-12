Niektóre elementy biżuterii, mimo swojego klasycznego, ponadczasowego piękna, mogą niestety dodawać kobietom lat. Wszystko zależy od ich formy, kolorystyki oraz kontekstu całej stylizacji, dlatego zachowaj uważność, jeśli nie chcesz wyglądać na starszą niż wynika to z twojej metryki .

Perły kojarzą się z ponadczasową elegancją. Jednak właśnie przez swój mocno klasyczny wygląd mogą być nieco ryzykowne. Szczególnie okrągłe perłowe naszyjniki oplatające szyję, albo 2-3 sznury pereł luźno zwisające do pasa potrafią dodać powagi, a w połączeniu z tradycyjnymi, ciemnymi ubraniami - niestety postarzyć. Jeśli lubisz perły, postaw na nowoczesne formy: asymetryczne kolczyki, bransoletki z perłami lub drobne perły wplecione w złotą biżuterię.

Choć srebro jest uniwersalne i pasuje niemal do wszystkiego, to jego zimny odcień potrafi podkreślać drobne zmarszczki oraz szarość cery - zwłaszcza, jeśli srebrna oprawa jest tłem dla kamieni typu bursztyny, rubiny. Dlatego, jeśli masz chłodny typ urody i bardzo jasną skórę, wybieraj srebro o delikatnym, matowym wykończeniu. Dla cieplejszych tonów skóry zdecydowanie lepiej sprawdzi się złoto.

Kamienie szlachetne to wspaniały dodatek, lubiany zwłaszcza przez dojrzałe kobiety. Jednak tutaj podobnie, jak w innych przypadkach, problematyczny okaże się przepych. Ogromne, wielobarwne broszki lub pierścionki z dużymi oczkami sprawią, że stylizacja będzie zbyt ciężka. Lepiej postawić na jeden wyrazisty akcent - subtelny pierścionek z rubinem lub kolczyki z szafirami w minimalistycznej formie.

Kolczyki to ten element biżuterii, który najłatwiej dodać do każdej stylizacji. Jakie kolczyki będą najlepsze dla dojrzałej kobiety? Zdecydowanie lepsze będą lekkie, subtelne, z odrobiną blasku, np. kolczyki koła. Są one dość spore, ale jednocześnie dynamiczne i ładnie wysmuklają twarz. Drobne kolczyki z delikatnym blaskiem, takie jak złote wkrętki, małe sztyfty z diamentami lub kolczyki z kamieniami naturalnymi, doskonale podkreślą urodę i nie dodadzą powagi.