Suknia balowa wszech czasów. Jak kombinezon zdobył popularność?

Pierwszy raz pojawiły się już w 1919 roku jako roboczy strój spadochroniarzy. Kombinezony całkiem szybko zostały jednak spopularyzowane i już w czasach II wojny światowej zostały przejęte przez Amerykanki, pracujące w fabrykach.

Pierwsze eleganckie kombinezony tworzyła już w 1930 roku Elsa Schiaparelli. Na swój moment musiały jednak poczekać do lat 60. i 70. To wtedy nastąpił przełom, a kombinezon stał się jednym z najgorętszych trendów. Jego sława ciągnęła się aż do lat 80., kiedy nazwano go "suknią balową wszech czasów".

W latach 90. zaczął się jednak nudzić zarówno projektantom, jak i konsumentom. Obecnie po około 20 latach przerwy wrócił na wybiegi i możemy zauważyć jego rosnącą popularność. Dziś dostępne są najróżniejsze formy kombinezonów — sportowe, eleganckie i na co dzień. Które najlepiej sprawdzą się w twojej szafie?

Kto może nosić kombinezon?

Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych elementów damskiej garderoby, Kombinezon możemy ubrać na każdą okazją. Jego dodatkową zaletą jest również to, że pasuje każdemu. Dzięki różnym fasonom możemy z łatwością dopasować go do każdej sylwetki. Jest to opcja, która szczególnie spodoba się kobietom, które nie lubią rezygnować z wygody oraz swobody ruchów.

Kombinezony doskonale współgrają z różnymi dodatkami. Dlatego jeśli chcemy ubrać go w ciągu dnia, wystarczy sparować go ze sportowymi butami i stonowanymi dodatkami. Natomiast za pomocą dodatków oraz biżuteryjnych elementów stroju możemy prosto zamienić go w bardziej uroczysty outfit.

Jaki kombinezon dla niskiej osoby?

Kombinezony są uniwersalne i wyglądają dobrze zarówno na wysokich, jak i niskich kobietach. Jeśli naszym kompleksem jest wzrost, prosto możemy optycznie wydłużyć naszą sylwetkę. Wystarczy, że do stroju wybierzemy zamiast płaskich butów, obcasy lub koturny. Warto wybierać kombinezony, w których spodnie mają wysoki stan — dzięki temu nasze nogi będą wydawać się dłuższe. Warto wybierać też modele o luźnym fasonie. Sprawdzą się również te w jednolitych kolorach oraz o podłużnych wzorach.

Czy kombinezon pasuje kobietom plus size?

Kombinezon to doskonały strój dla pań plus size. Dzięki swojej formie może skutecznie zakryć nasze kompleksy oraz podkreślić zalety naszej sylwetki. Na dodatek jest elegancki i pasuje na każdą okazję. Dzięki dodatkom możemy sprawić, że będzie prezentował się bardziej casualowo lub uroczyście.

Kombinezony silnie podkreślają talię i wysmuklają sylwetkę. Zapewniają również o wiele większy komfort i swobodę ruchów niż sukienki czy spódnice. Będą doskonałym wyborem na każdą okazją.

Jaki kombinezon wyszczupla?

Kombinezon to doskonały strój dla osób, które nie czują się pewnie w sukienkach i spódniczkach. Dzięki uniwersalnej formie mamy szansę dopasować go do każdej sylwetki. Zależnie od tego, jaki jest rodzaj naszej figury, możemy wybrać krój, który zatuszuje mankamenty sylwetki i podkreśli jej atuty.

Panie o figurze gruszki powinny wybierać kombinezony, które podkreślają ramiona i dekolt. Natomiast kobiety o figurze jabłka najlepiej będą wyglądać w modelach o skromnej górze i zwiewnych, przyciągających uwagę dołach.

Jedną z cech kombinezonu, dzięki której możemy mieć pewność, że nasza figura będzie się pięknie prezentować, jest silnie zaznaczona talia. Za pomocą paska możemy ją jeszcze mocniej podkreślić. Dzięki temu w prosty sposób uzyskamy upragnioną figurę klepsydry.