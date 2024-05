Umowny, weselny dress code zaleca subtelność, wyrafinowanie i skromność. Nie przekonuje do szaleństw, dając jednocześnie w tym aspekcie wolną rękę. Zniechęca do czerni, ale nie zabrania jej zupełnie. Jak więc ubrać się na wesele, by czuć się kobieco, modnie i pewnie siebie, zachwycając przy tym innych?