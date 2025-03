Dzwony to fason, który pasuje do wielu typów sylwetek, ale warto wiedzieć, jak go dopasować, by wyglądać jak najlepiej. Niższe osoby powinny sięgnąć po modele z wysokim stanem i nosić je z butami na obcasie - taki trik optycznie wydłuży nogi. Kobiety o figurze gruszki mogą wybrać fason rozszerzający się od uda, co pomoże zrównoważyć proporcje sylwetki.