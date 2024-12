Nie farbuj siwych włosów. Grombre to nowa moda wśród dojrzałych kobiet

Oprac.: Justyna Nachman

Zmiana podejścia do stylizacji siwych włosów staje się coraz bardziej widoczna wśród dojrzałych kobiet. W dobie naturalności i akceptacji, trend zwany grombre podbija serca kobiet na całym świecie. Dowiedz się, czym jest grombre, co je odróżnia od innych stylizacji włosów i komu ten look będzie pasował najbardziej.