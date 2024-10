Czapka (a wkrótce także ciepły szalik i rękawiczki) niedługo na powrót staną się obowiązkowym dodatkiem do każdej stylizacji. Spełniać będą jedną, podstawową rolę - ochraniać przed zimnem i zapewniać komfort. Nie oznacza to jednak, że zaprzyjaźni się z nimi każda z nas.

Czapka niejednokrotnie trafia na dno torebki - szczególnie wtedy, kiedy dokładnie ułożone włosy wręcz błagają o to, by przetrwać w takiej formie przynajmniej przez kilka godzin. Niepozorny element garderoby ma bowiem to do siebie, że lubi elektryzować kosmyki, a niekiedy nawet lekko niszczyć makijaż. Projektanci więc, mając na względzie nasze obawy, w tym sezonie mówią zgodnie: "czapki z głów". Oto czym je zastąpimy.