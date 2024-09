Chociaż wygodny i uniwersalny (bo sprawdzi się zarówno w przypadku casualowych, jak również nieco bardziej formalnych stylizacji), to kobiecy i wyjątkowo wszechstronny.

Kiedy więc, zmieniając kartki w kalendarzu, wkroczymy w erę nowego, modowego sezonu, z czołówki listy najgorętszych pomacha nam crop trencz . I chociaż sam płaszcz znamy już z poprzedniego sezonu, w podobnej wersji jeszcze u nas nie gościł. Powitajmy go więc z uśmiechem - bo są do tego powody.

Łączy w sobie klasyczną, francuską elegancję i odrobinę nowoczesności. Nic dziwnego, że Paryżanki wręcz straciły dla niego głowę, a instagramowe it-girls ścigają się w przekazywaniu nowości na jego temat. Jedno jest pewne - jakkolwiek go nie wystylizujesz, każdorazowo otrzymasz outfit, którego nie powstydzi się nawet najbardziej zagorzała fanka mody .

Świat mody oszalał na jego punkcie - nazywając najmodniejszym (a co za tym idzie najgorętszym) odzieniem wierzchnim tej jesieni. Czerpiąc z londyńskich wybiegów nawiązuje nieco do lat 60., stając się hołdem dla klasycznego prochowca. I chociaż dodaje nonszalancji, nie zapomina przy tym o odpowiedniej dawce szyku - tego najbardziej wysmakowanego.

Crop trencz nie jest niczym innym, jak... uciętym na wysokości pasa trenczem. Zmienia więc nieco swoje oblicze, stając się ni to kurtką, ni płaszczem. Ale za to niecodziennym i wszechstronnym - bo takim, który w kilka chwil zrobi z sylwetki klepsydrę, wysmuklając i optycznie wyrównując proporcje. Brzmi idealnie? To jednak nie koniec.