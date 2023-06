Sprytny trik z biustonoszem. Będzie hitem tego lata

Moda

Upalne letnie dni, które niebawem nadejdą, sprawiają, że wiele kobiet decyduje się włożyć topy bez ramiączek i sukienki w mocno wyciętymi plecami. Zawsze w takiej sytuacji pojawia się to samo pytanie: co zrobić z bielizną, aby cała stylizacja wyglądała estetycznie. Sprytny trik z Instagrama może pomóc nam uporać się z tym problemem. Sprawdziliśmy: to działa!

Zdjęcie Trik ze stanikiem będzie hitem tego lata / 123RF/PICSEL