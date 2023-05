Co zrobić, żeby biustonosz nie prześwitywał spod bluzki?

Prześwitujący spod bluzki biustonosz to zmora wielu kobiet. Szczególnie jeśli wkładamy białą koszulę i zależy nam na elegancji w oficjalnych sytuacjach. Włożenie białego biustonosza nie rozwiązuje problemu, bo jeśli jego biel jest intensywniejsza niż kolor bluzki, nadal pozostaje on widoczny.

Drugim często wykorzystywanym w takiej sytuacji rozwiązaniem jest cielisty stanik. Jednak jeśli ma on szwy, nadal nie możemy doskonale ukryć bielizny. W takiej sytuacji część kobiet rezygnuje z bielizny, inne wybierają biustonosze samonośne — jednak przy dużym biuście takie rozwiązania też nie prezentują się estetycznie. Pozostaje nam bezszwowy, cielisty biustonosz — okazuje się jednak, że to nie jest jedyne rozwiązanie. Na profilu girlishtutorials w serwisie Instagram pojawiła się zaskakująca propozycja, która o dziwo sprawdza się najlepiej. Instagramerka proponuje kobieton noszenie pod białą bluzkę czerwonego stanika...

Zdjęcie Czerwień biustonosza nie powinna być zbyt intensywna / 123RF/PICSEL

Czerwony stanik pod białą bluzkę

Tak, to nie pomyłka — czerwony stanik najlepiej można ukryć pod białą bluzką. Warunek jest jeden: musi on mieć kolor ciemnej czerwieni. Sprawdzą się tutaj odcienie bordowe i wiśniowe. Aby biustonosz nie odznaczał się pod obcisłymi topami, najlepiej wybrać biustonosz sportowy, który dobrze przylega do ciała i nie ma wyraźnych szwów ani zapięcia z tyłu. Dlaczego to działa?

W tym triku zastosowano działa iluzja optyczna. Dla naszego oka bordowy stanik “zlewa się" z naszą skórą, przez co staje się niewidoczny pod białą bluzką. Nie wierzysz? Spójrz:

