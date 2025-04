Jeansy barrel, czyli o lekko balonowym kroju, to jeden z najbardziej charakterystycznych trendów 2025 roku. Poszerzane w biodrach i udach, zwężające się ku dołowi, tworzą unikalną sylwetkę - nowoczesną, ale z nutą retro. Ten fason świetnie komponuje się z dopasowanymi topami, marynarkami oversize i klasycznymi sneakersami. Projektanci eksperymentują z kontrastowymi przeszyciami i patchworkowymi wstawkami, nadając barrel jeans jeszcze bardziej wyrazisty charakter.

Jeansy o kroju barrel to nowy must-have

Jeansy o kroju barrel to nowy must-have Claudio Lavenia/Getty Images Getty Images

W tym sezonie to te jeansy noszą ikony stylu

W tym sezonie to te jeansy noszą ikony stylu Edward Berthelot/Getty Images Getty Images

Czasem diabeł tkwi w szczegółach, a w tym przypadku - w nogawkach. Jeansy z szeroko podwiniętymi mankietami to trend, który nadaje stylizacjom nonszalanckiego charakteru. Mogą to być zarówno proste, klasyczne jeansy, jak i modele oversize. Kluczem jest odpowiednia długość - podwinięcie powinno być wyraźne, ale nieprzesadzone. W zestawie z loafersami, kowbojkami czy masywnymi sneakersami taki fason tworzy modowy, ale niewymuszony look.