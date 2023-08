Tej jesieni warto postawić na stonowane kolory i cięższe tkaniny. Jesień to czas, gdy z powodu pogody wyciągamy z szafy grubsze materiały i mamy mniejszą ochotę wkładać zwracające uwagę, neonowe, letnie barwy.

Jesień 2023 upłynie pod znakiem wełny, tweedu i skóry, a wśród kolorów królować będą przede wszystkim odcienie brązu i szarości. Fani energetyzujących barw również znajdą coś dla siebie wśród modnych propozycji. Jakie dodatki będą najbardziej trendy ? Jakie będą najmodniejsze spodnie, płaszcze czy buty na jesień w tym roku?

Reklama

Najmodniejsze spodnie, spódnice i sukienki? Zdecyduj się na ten kolor

Jesienią królują zwykle brązy, beże, czerwienie i żółcie. Odruchowo wybieramy te barwy, które można zaobserwować w naturze — w takich odcieniach, w których najlepiej wyglądamy. Jesienią 2023 będziemy mogli nosić ubrania i dodatki w kolorze szarym i brązowym, ale też beżowym i kremowym.

Fanki rzeczy w kolorze karmelu będą zachwycone. Najmodniejszym kolorem będzie jednak czerwień, którą można zestawiać z bielą, czernią, beżem i szarościami.

Modne będą wszystkie odcienie tej energetycznej barwy, a więc zarówno burgund, jak i karmazyn, czerwień malinowa czy kasztanowa. Po rzeczy w tym kolorze sięgają już polskie gwiazdy — między innymi Grażyna Torbicka czy Joanna Racewicz.

Zdjęcie Joanna Racewicz śledzi najnowsze trendy i chętnie się nimi bawi. Doskonale prezentuje się w intensywnej czerwieni / VIPHOTO/East News / East News

Instagram Rolka Rozwiń

Czytaj również: Racewicz, Torbicka i Popek już go noszą. To najmodniejszy kolor jesieni

Najmodniejsze płaszcze na jesień 2023. Wybierz klasyczny trencz

Trencz, znany też jako prochowiec, to rodzaj płaszcza z lekkiego materiału. Świetnie sprawdza się wiosną i wczesną jesienią. W dodatku pasuje zarówno do spodni, spódnic, jak i do sukienek. W zależności od dodatków można nadać mu bardziej elegancką lub bardziej sportową formę.

W czasie cieplejszych dni zakładamy pod niego zwykły T-shirt. Niższe temperatury powinny nas skłonić do ubrania lekkich swetrów czy bluz. Trencz jest zresztą odpowiedni nawet do garnituru. Zwykle można go kupić w najbardziej klasycznej, beżowej wersji. Właśnie taki nabyły już polskie i zagraniczne gwiazdy — jak Małgorzata Rozenek-Majdan, Katarzyna Cichopek, Selena Gomez czy Hailey Bieber .

Instagram Rolka Rozwiń

Czytaj też: Będzie hitem jesieni. Tak noszą trencz Cichopek, Lewandowska i Rozenek-Majdan

Modna kurtka na jesień 2023? Nie tylko w czarnym kolorze

Najmodniejsze kurtki na tegoroczną jesień to nadal skórzane ramoneski. Choć za najbardziej klasyczne uchodzą te czarne, możemy też wybrać modele w innych kolorach - modne będą brązy (zarówno odcienie czekolady, jak i karmelowe) oraz czerwienie.

Można je zestawiać z jeansami i swetrami, ale też sukienkami boho. Warto też zwrócić uwagę na długie, idealnie skrojone płaszcze, które na razie podbijają wybiegi, a wkrótce pewnie podbiją kobiece serca.

Czytaj też: Ewa Wachowicz już ją nosi. Kurtka będzie królową jesiennych trendów

Jakie buty na jesień 2023? Te modele będą najmodniejsze

W chłodniejsze, jesienne dni i wieczory, nasze nogi będą ogrzewać kozaki do połowy uda - najlepiej w odcieniach karmelu, czekoladowego brązu czy piaskowego beżu. Buty mogą idealnie przylegać do nóg, ale też lekko się marszczyć i odstawać.

Z czym najlepiej je zestawiać? Będą pasowały do swetrów oversize i luźnych marynarek. Mogą też być zestawiane z lekkimi sukienkami boho, na które nałożymy pasujące ramoneski.

Najmodniejsze buty na jesień 2023 to również sznurowane trzewiki - glany czy workery. Doskonale pasują zwłaszcza do jeansów i wełnianych swetrów. Świetnie się komponują także z obszernymi płaszczami. Wyglądają na ciężkie, ale są niezwykle wygodne i pasują nawet do sukienek. Dodają kobiecie charakteru, przy czym najlepiej zdecydować się na modele czarne, piaskowe lub karmelowe.

W cieplejsze dni możemy z kolei wskoczyć w klasyczne szpilki lub komfortowe baleriny. One również będą niezwykle modne. Warto też sięgnąć po półbuty, które idealnie się sprawdzą zarówno na co dzień, jak i w biurowych stylizacjach.

Instagram Rolka Rozwiń

Czytaj również: Czarna marynarka o męskim kroju. Rita Ora już ją nosi

Krata, koronki i posągowe suknie. To będziemy nosić jesienią 2023

Najmodniejsze szale, garnitury i poncza będą w nadchodzącym sezonie ozdobione kratą. Królować będzie ta beżowo-brązowa, z czerwonymi elementami lub w szkockim stylu. Jeśli chodzi o bluzki i najmodniejsze sukienki, projektanci odchodzą już od transparentnych tiuli i coraz częściej ozdabiają swoje projekty elegancką koronką.

Lejące bluzki zestawiają też z kolorowymi rajstopami. Największym hitem jest zaś posągowa suknia, która może być mniej lub bardziej wycięta i która doskonale nadaje się tak na wielkie bale, jak też romantyczne randki. Najlepiej postawić na kolor czarny i monochromatyczną stylizację.

Instagram Rolka Rozwiń

Czytaj też:

Gorące trendy: Gorsety w stylizacjach na późne lato i jesień

Błędy w stylizacjach, które bezlitośnie postarzają. Po 50-tce ich unikaj

Fryzury, które podkreślają zmarszczki. Te cięcia bezlitośnie postarzają

Zobacz też: