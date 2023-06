Fryzury, które podkreślają zmarszczki. Te cięcia bezlitośnie postarzają

Fryzura dla kobiet po 50-tce musi spełniać kilka konkretnych zadań. Cięcie powinno być modne, dopasowane do kształtu twarzy i typu urody. W przeciwnym razie, zamiast dodawać urody, będzie nas optycznie postarzać.

Aby zminimalizować ryzyko wpadki, wyjaśniamy, które fryzury podkreślają zmarszczki i należy omijać je szerokim łukiem. Podpowiadamy również, jakie mogą być dla nich najlepsze alternatywy. Te stylizacje włosów nie postarzają, tylko działają jak naturalny lifting u fryzjera.

Fryzury, które podkreślają zmarszczki. Omijaj je szerokim łukiem

Faktem jest, że niektóre cięcia i koloryzacje bardziej nam szkodzą, niż dodają urody. Postarzające fryzury, których lepiej unikać w dojrzałym wieku, to zbyt długie, cienkie pasma. Zwłaszcza w czarnym kolorze, który sprawia, że twarz wygląda na przemęczoną. Oprócz tego fryzury, które podkreślają zmarszczki, to m.in:

Mocno natapirowane włosy

Natapirowane włosy były mocne w latach 70. i 80-tych. Teraz jednak za modne fryzury dla kobiet po 50-tce, uznaje się przede wszystkim naturalne cięcia. Takie kosmyki mogą sprawić, że będziemy wyglądać sztucznie niczym w słabej jakości peruce.

Zdjęcie Prosta grzywka w dojrzałym wieku nie powinna być zbyt gęsta i jednolita. Zwłaszcza w połączeniu z krótkim bobem, może stworzyć efekt "peruki" / 123RF/PICSEL

Gęsta grzywka

Gęste włosy to powód do dumy. Zwłaszcza w dojrzałym wieku, gdy nasze kosmyki na ogół są już słabe i przerzedzone. Unikać należy jednak jednolitych cięć np. krótkich fryzur typu bob z idealnie prostą grzywką, przez które oczy będą wydawać się mniejsze i przemęczone. Twarz zaś będzie sprawiała wrażenie cięższej, niż w rzeczywistości. Znacznie lepszym wyborem będzie modne cięcie w stylu curtain bangs .

Trwała

Trwała była kiedyś modną fryzurą, jednak od dawna nie jest już na topie. Mocny skręt włosa (zwłaszcza na bardzo krótkich pasmach o jednolitej długości) uwidoczni jedynie mankamenty naszej twarzy.

Mocny balayage

Przykład najbardziej niekorzystnej koloryzacji dla pań po 50-tce. Pod tym względem dorównują jej chyba jedynie wściekle czerwone pasma Wielokolorowy balayage był prawdziwym hitem na początku XXI wieku. Teraz jednak ta fryzura uznawana jest za już kiczowatą i nienaturalną. Dodaje optycznie lat lat i uwydatnia niedoskonałości.

Lifting u fryzjera. To najlepsze opcje fryzur dla kobiet po 50-tce

Zamiast wybierać postarzające fryzury, warto zdecydować się na jeden z najnowszych trendów, czyli cięć idealnych dla kobiet po 50 roku życia. Stylista w dobrym salonie na pewno doradzi nam, które z poniższych rozwiązań najlepiej współgra z naszym typem włosów i urody.

Pixie cut

Krótka fryzura damska dla kobiet po 50-tce, które nie boją się odważnych metamorfoz to pixie cut. To cięcie nigdy nie wychodzi z mody i najbardziej pasuje paniom o smukłej, pociągłej lub trójkątnej twarzy. Eksponuje szyję i kark, przez co wydajemy się zgrabniejsze, a twarz wyraźnie promienieje.



Shaggy hair

Dla pań, które mają naturalnie kręcone włosy o gęstej strukturze, idealna okaże się fryzura shaggy hair. Grzywka jest tutaj kręcona, a nie prosta, ale wygląda znacznie lepiej, niż przy trwałej. Struktura pasm jest wielowymiarowa, więc wszystko wygląda naturalnie. Dzięki szalonemu shaggy hair odwracamy również uwagę od zmarszczek wokół oczu.

Blunt bob

Blunt bob, czyli przedłużony, wycieniowany bob to świetny wybór, gdy mamy pociągłą, kwadratową lub lekko okrągłą twarz. Ta modna fryzura optycznie wyszczupla twarz i odmładza i można nosić ją w wersji prostej lub poskręcanej. Pasma wydają się lekkie, a dzięki cieniowaniu, wyglądają na gęstsze, niż w rzeczywistości.



