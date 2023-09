Spis treści: 01 Styl Heidi Klum

02 Heidi Klum w sukience w kwiaty. Print jest hitem jesieni 2023

03 Heidi Klum w płaszczu idealnym na jesień. Wzór zwraca uwagę

04 Co pasuje do kozaków? Z tym łączy modne buty Heidi Klum

05 Heidi Klum kocha denim. Od czasu do czasu stawia też na klasykę

Lubisz wyraziste stylizacje, obok których trudno przejść obojętnie? Witaj w klubie dowodzonym przez Heidi Klum. Niemiecka top modelka jest niekwestionowaną ikoną stylu.

Gwiazda chodziła po wybiegach u najważniejszych projektantów mody, w międzyczasie dołączyła też do aniołków Victoria’s Secret. Gwiazda pozowała do kalendarza "Pirelli" i gościła na okładkach najważniejszych magazynów modowych na świecie. Klum do dziś uchodzi za jedną z największych gwiazd modelingu lat 90., a jej kariera nie zwalnia tempa.

Reklama

Styl Heidi Klum

Zdjęcie Heidi Klum to kolorowy ptak świata mody. Modelka kocha fantazyjne stylizacje / MICHAEL TRAN/AFP/East News / East News

W centrum uwagi są przede wszystkim jej stylizacje. Heidi Klum nie boi się odważnych połączeń, soczystych kolorów i bezbłędnie zestawia ze sobą ubrania z pozoru do siebie niepasujące. Wymyślne dodatki, ekstrawagancja, fantazja i zabawa modą - to najważniejsze składniki stylu Heidi Klum. Niektórymi z jej stylizacji można się zainspirować jesienią 2023. Jak co roku w tym sezonie królować będą:

odcienie beżu

brązy

szarości

Szukasz alternatywy? Soczyste kolory i wzorzyste ubrania mogą nam nieco osłodzić przejście lata w jesień. Są też świetnym wyborem dla kobiet, które od stonowanych barw wolą te rzucające się w oczy. Co nosi Heidi Klum? Modelka udowadnia, że jesień wcale nie musi być brązowa i szara

Heidi Klum w sukience w kwiaty. Print jest hitem jesieni 2023

Jednym z najgorętszych trendów jesieni 2023 są kwiatowe printy. Wie o tym doskonale Heidi Klum, która założyła żółtą mini sukienkę zdobioną w roślinne motywy. Trudno jej nie zauważyć, bo w oczy rzucają się przede wszystkim dwa kontrastujące ze sobą kolory - żółty i czarny. Stanowią tło dla łąki drobnych kwiatów rozsypanych po całej sukience.

Zdjęcie Heidi Klum w mini sukience w kwiatowy print / BG026/Cover Images/East News / East News

Klum dobrała do niej kozaki nad kolano na płaskim obcasie i torebkę w odcieniu jasnej zieleni. Stylizacja sprawdzi się idealnie na chłodniejsze dni - na sukienkę możemy narzucić ramoneskę czy płaszcz.

Zobacz też: Będzie hitem jesieni 2023. Tak noszą trencz Cichopek, Lewandowska i Rozenek-Majdan

Heidi Klum w płaszczu idealnym na jesień. Wzór zwraca uwagę

Alternatywa dla beżowego trencza? Heidi Klum proponuje, by w codziennej stylizacji, zamiast charakterystycznego jesiennego płaszcza, wybrać model w roślinne motywy.

Heidi najwyraźniej ostatnio upodobała sobie kwiaty, bo właśnie taki print króluje na jej płaszczu. Delikatne kolory takie jak fiolet, zieleń, róż i biel tworzą naprawdę inspirujący miks. Heidi narzuciła go na fioletowy, obcisły top i jeansy z szerszą nogawką. Casualową stylizację dopełniła balerinami zdobionymi aplikacjami. Klum uzupełniła zestaw sporych rozmiarów torbą we wzór moro.

Zdjęcie Heidi Klum w oryginalnym płaszczu. Sprawdzi się również jesienią / gotpap/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News / East News

Jeśli nie lubimy przesadzać z dodatkami i wzorami, zawsze możemy postawić na jeden element garderoby, który będzie wyróżniał się na tle innych.

Zobacz też: Trendy na jesień 2023. Najmodniejsze spódnice, płaszcze i buty. To będziemy nosić w tym sezonie

Co pasuje do kozaków? Z tym łączy modne buty Heidi Klum

Heidi Klum uwielbia również kozaki na wysokim obcasie. Jesienią i zimą często stanowią podstawowy element jej stylizacji. Jeśli szukamy inspiracji, warto zajrzeć na jej Instagram. W ubiegłym sezonie czarne, klasyczne kozaki sięgające nad kolano ubrała do eleganckiej, wzorzystej sukienki o kroju marynarki.

Instagram Post Rozwiń

A teraz propozycja dla odważnych i lubiących zabawy z modą. Heidi zestawiła czerwone, wysokie kozaki z mini we wzór w zeberkę. Dobrała do nich sweterek w musztardowym kolorze i czerwoną kurtkę.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz też: Najmodniejsze jeansy na jesień. Gwiazdy takie jak Hailey Bieber już je noszą

Heidi Klum kocha denim. Od czasu do czasu stawia też na klasykę

Chociaż Heidi Klum rzadko można zobaczyć w stonowanych kolorach, od czasu do czasu lubi sięgać po takie kolory. Tutaj widzimy ją w białym, klasycznym płaszczu, który zestawiła z bluzą i spodniami dresowymi w białym kolorze. Całość zwieńczyła białymi workerami.

Instagram Post Rozwiń

Jesienią 2023 z mody nie wychodzi również denim. Heidi Klum z pewnością jest jego fanką, co widać na niektórych zdjęciach publikowanych przez nią na Instagramie. Naszą uwagę przykuła jeansowa sukienka w wersji maxi. Modelka wygląda w niej obłędnie.

Instagram Post Rozwiń

***