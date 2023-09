Spis treści: 01 Jesienią będą królować jeansy. Gwiazdy już je noszą

02 Cargo jeans

03 Split hem jeans

04 Puddle jeans

05 Faded grey jeans

Jesienią będą królować jeansy. Gwiazdy już je noszą

Jesień 2023 zapowiada wiele trendów. Do łask powracają jeansy z późnych lat 90. Osoby, które wychowywały się w tym okresie, na pewno będą o nich pamiętać. Być może niektóre masz je jeszcze w swojej szafie. Tiktokerka przedstawiła modele jeansów, które uwielbiane są przez ikony stylu, takie jak Hailey Bieber.

TikTok

Cargo jeans

Jednym z najmodniejszych fasonów spodni będą cargo jeans. Spodnie mogą charakteryzować się marszczonymi ściągaczami np. w pasie. Nogawki jeansów są poszerzone, najczęściej o kroju dzwonów. Pojawiają się także modele w wersji slim. Kieszenie cargo są zapinane najczęściej na zatrzask, rzep lub suwak. Idealnie sprawdzą się do luźnych stylizacji, w ten sposób nosi je Hailey Bieber.

TikTok

Split hem jeans

Kolejnym hitem tej jesieni są jeansy z rozcięciami na nogawkach. To istny must have tego roku. Spodnie prezentują się bardzo elegancko i kobieco. Sprawdzą się w bardziej formalnych stylizacjach, ale nie tylko. Doskonale będą również wyglądać z t-shirtem i sneakersami. Split hem jeans mają prostą nogawkę i są dopasowane na biodrach oraz udach, jednak zaczynają się poszerzać na dole.

TikTok

Puddle jeans

Gwiazdy pokochały również spodnie puddle. Za co? Charakteryzuje je szeroka i luźna nogawka. Spodnie te można spotkać w różnych wydaniach, np. z wycięciem na biodrach, z wysokim lub niskim stanem, a także z maksymalistycznymi kieszeniami. Puddle jeans mają wiele oblicz, które sprawdzą się tej jesieni.

TikTok

Faded grey jeans

Ten kolor spodni podbija jesienne trendy. Faded grey to nic innego, jak "wyblakły odcień szarego". Jest bardzo uniwersalny i będzie pasować do niemalże każdej stylizacji. Jeansy w tym kolorze muszą znaleźć się w twojej szafie.

TikTok

