W tym sezonie noś jeansową spódnicę. Podpowiemy, z czym ją łączyć, aby stylizacja była ultramodna

Spódnica z denimu to jeden z najbardziej uniwersalnych elementów garderoby. Latem możemy nosić ją zarówno do wzorzystej koszuli i sandałów na obcasie, jak i zwykłego T-shirtu i wygodnych trampek. Poznaj stylizacyjne triki, dzięki którym jeansowa spódnica nabierze charakteru, stając się podstawą twojej wakacyjnej szafy.

Zdjęcie Spódnica jeansowa to jeden z najbardziej uniwersalnych elementów garderoby /123RF/PICSEL

Niektórym z nas może kojarzyć się z czasami podstawówki, kiedy nosiłyśmy ją do białych podkolanówek i koszuli ze zbyt dużym kołnierzykiem. Najmodniejszymi dodatkami były wówczas spinki do włosów z kokardkami i odblaskowy tornister. Mimo upływu lat, jeansowa spódnica wciąż gości w naszych szafach, choć nosimy ją teraz w zupełnie inny sposób. Projektanci co jakiś czas przypominają sobie o tym modowym klasyku, uwzględniając spódniczki z denimu w swoich nowych kolekcjach. Choć mimo to może ona wydawać się niepoważna, nieco infantylna i mało elegancka, w odpowiednim towarzystwie jeansowa spódnica będzie prezentować się stylowo i kobieco.

Ważne jednak, by zadbać o proporcje. Zbyt krótka jeansowa mini w połączeniu z odsłaniającym pępek crop topem to zestaw, który święcił triumfy w latach 90., kiedy fascynowałyśmy się stylem Britney Spears, Christiny Aguilery i Lindsay Lohan. Dziś wzbudza on co najwyżej uśmiech politowania. Aby uchronić się przed modowym faux pas, pamiętajmy o tym, by uniknąć efektu zbytniego negliżu. Jeansowa mini spódnicę, która śmiało odsłania nogi, zestawmy z luźnym sweterkiem, kwiecistą koszulą lub T-shirtem ze skromnym dekoltem. Dobrym rozwiązaniem będzie też modne połączenie jeansowej spódnicy z koszulą z tego samego materiału. Jeansowy total look to jeden z najgorętszych trendów na lato i nadchodzącą jesień.

Zdjęcie Spódnicę z denimu dobrze jest połączyć z t-shirtem i obuwiem sportowym / Artur Zawadzki / East News

Wśród najmodniejszych fasonów spódnic króluje obecnie także jeansowa maksi lub midi. Spódnica z denimu, która sięga za kolano, nie jest najłatwiejszym w stylizowaniu elementem garderoby. W nieodpowiednim towarzystwie jedynie doda nam lat i skutecznie przykryje wszelkie atuty sylwetki. Aby tego uniknąć, połączmy ją z rozpiętą, włożoną w spód białą koszulą i butami na obcasie. Modową wisienką na torcie będzie skórzana ramoneska, która nada stylizacji rockowy charakter. Wysokie panie mogą zamienić ją na marynarkę o pudełkowym kroju - doda ona całości elegancji. Aby podkreślić talię, warto sięgnąć po pasek z efektowną klamrą.

Jeśli natomiast w twojej szafie próżno szukać klasycznej jeansowej spódnicy, rozejrzyj się za szalenie modnym patchworkowym modelem. Zdekonstruowany jeans to jedna z wiodących tendencji tego roku. Wystarczy, że zestawisz taką spódnicę z adidasami na grubej podeszwie lub wojskowymi butami oraz satynowym topem i luźną marynarką, a otrzymasz bezpretensjonalny, nonszalancki look zgodny z najświeższymi trendami.