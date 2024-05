Córka Jolanty Kwaśniewskiej wyczucie mody odziedziczyła w genach

Aleksandra Aleksandrowna czy Tak Zwana Kwaśniewska — tak przedstawia się na swoim profilu w serwisie Instagram dziennika i prezenterka telewizyjna, córka Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Jej profil śledzi 377 tysięcy osób. Czterdziestotrzyletnia kobieta, podobnie jak jej mama, słynie z doskonałego wyczucia mody i elegancji. Niedawno postanowiła rozprawić się z modowymi poradami dla kobiet 40+.



Zdjęcie Aleksandra Kwaśniewska, Jolanta Kwaśniewska / MARCIN FIJALKOWSKI/ Press Photo Center / East News

Aleksandra Kwaśniewska łamie wszystkie porady dla kobiet po 40.

W udostępnionym przez Aleksandrę Kwaśniewską filmie, na początku widzimy ją czytającą porady dotyczące sposobu ubierania się kobiet po 40. roku życia.

"Omijaj jaskrawe kolory! Wszystkie ubrania, które kolorem biją po oczach, zostaw młodszym" - czyta pierwszą poradę, zaraz po niej pojawia się druga:

"Zachowaj balans! Pamiętaj, że luźna bluzka świetnie prezentuje się z dopasowaną ołówkową spódnicą, ale w połączeniu z luźnymi spodniami wygląda raczej niechlujnie"

"Wyrzuć mini spódniczki! Nawet jeśli masz najlepsze nogi na świecie, naprawdę czas odpuścić pokazywanie ciała. [...] Nie chcesz przecież narazić się na śmieszność".



Po przeczytaniu tych porad Aleksandra Kwaśniewska zaprezentowała stylizacje, które łamią każdą z nich. Widzimy ją w czarnym topie, na który założyła białą szeroką bluzkę z naszytymi na nią dużymi, czarnymi różami, a do tego ubrała szerokie czarne spodnie (o zgrozo!). Stylizację uzupełnia ciekawa, czarna torebka z dużymi, srebrnymi ozdobami.

Druga stylizacja to spodnie w odważnym, opalizującym kolorze i odsłaniający sporo ciała obcisły top. Całość uzupełniają czarne szpliki i srebrna torebka.

Pojawieniu się Aleksandry Kwaśniewskiej w odważnych stylizacjach towarzyszyły napisy:

"A gdyby tak...Po prostu...Bez wstydu...I pytania o zgodę...Poczuć siebie? I siebie się trzymać? Tak by...Cała reszta...Nas obeszła...Szeroki łukiem? I zwisła nam beżowym kalafiorem?



Post dziennikarka opatrzyła swoimi przemyśleniami dotyczącymi modowych porad dla kobiet po 40-tce:

"Nie zliczę, ile przeczytałam podobnych rad. Tak jakby 40-tka była jakąś magiczną granicą, za którą z dnia na dzień przeistaczasz się w nobliwą panią w beżowej garsonce, bez charakteru i właściwości. Tymczasem to ciągle Ty, z tym samym prawem do wyrażania siebie. Czniać trendy i konwenanse! Najlepiej Ci w byciu sobą."

Zdjęcie Aleksandra Kwaśniewska / Podlewski / AKPA

Kobiety zachwycone wpisem

Pod postem Aleksandry Kwaśniewskiej pojawiło się wiele postów od kobiet, które także łamią stereotypy:

"3 maja skończę 73 lata, sporo mnie na Instagramie i Fejsie, kocham ciuchy, torebki i psy, maluję, piszę wiersze i piosenki, no i budzę zgorszenie tatuażami. Wszystko mi wolno, to moje życie!"

"Dokładnie! Dorzucam jeszcze: ‘pamiętaj, makijaż już tylko bardzo delikatny - najlepiej rzęsy! Bo wiesz, te zmarszczki.... Zapomnij o smoky eye!’ A ja.... tańczę sobie hobbystycznie sambę, a zaraz 50-tka"

"O dżisssas! Mam 62! To już tylko worek siermiężny! To po co ja ten sexi strój kąpielowy kupiłam?!?! A co tam! Popływam w wannie. Tylko przemknę bezszelestnie do łazienki, żeby mnie mąż nie zobaczył, bo w naszym wieku."

"Dodatkowo: obetnij włosy bo takie długie to już nie wypada po 40".

