Aleksandra Kwaśniewska wierzy w czary? Ten szczegół może to potwierdzać

Oko Horusa na szyi Aleksandry Kwaśniewskiej

Przed kilkoma dniami Aleksandra Kwaśniewska opublikowała na swoim profilu w serwisie Instagram godziną relację, na której jej ojciec, były prezydent — Aleksander Kwaśniewski — odpowiada na pytania widzów dotyczące sytuacji na Ukrainie. Pomimo ważnego tematu uwagę osób zainteresowanych okultyzmem przykuł inny szczegół: wisiorek córki byłego prezydenta przedstawiający oko Horusa.



Oko Horusa: Co oznacza ten symbol?

Oko Horusa to symbol, którym posługiwali się już starożytni Egipcjanie — swoją nazwę bierze od czczonego przez nich boga niebios. Dawni mieszkańcy kraju nad Nilem wierzyli, że oczy Horusa to najpotężniejszy symbol ochronny. Prawym okiem boga był Słońce, lewym — Księżyc. Prawe oko symbolizowało wszelkie aktywności i przyszłość, zaś lewe — pasywność i przeszłość. Po amulety z oczami Horusa sięgały osoby, które czuły się przytłoczone życiem, potrzebowały nabrać nowej perspektywy i szukały szczęścia w sobie, a nie w darach niebios. Dzięki oczom osoba je nosząca mogła żyć w pełni świadomie i bez strachu. Dla starożytnych Egipcjan oczy Horusa były symbolem odrodzenia i powrotu do zdrowia.



Współczesne znaczenie amuletu

Współcześnie oko Horusa nadal traktowane jest jako potężny talizman. Ma on chronić przed urokami, zazdrością, złorzeczeniem i złą energią. Oko podobno zapewnia powodzenie i szczęście. Jednak samo noszenie amuletu nie sprawi, że jego moc zadziała — trzeba jeszcze w nią wierzyć.

Oczy Horusa to starożytny symbol ochronny

Aleksandra Kwaśniewska nosi oko Horusa, jednak nie oznacza to, że córka byłego prezydenta wierzy w jego moc. Naszyjnik może być dla niej jedynie ciekawą biżuterią. Nie każdy wszak kto ozdabia dom łapaczem snów, wierzy w indiańskie podania, tak jak nie każdy, kto nosi krzyżyk, traktuje go jako symbol wiary — dla niektórych do tylko ozdoba.



Za szczególnym znaczeniem wisiorka dla Aleksandry Kwaśniewskiej przemawia natomiast fakt, że źrenica oka ma kolor szmaragdowy, który symbolizuje miłość i kobiecość, podczas gdy typowo symbol ten występuje z kamieniem w niebieskim kolorze. Jednak i w tym przypadku nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy jest to świadomy zamiar i amulet powstał na zamówienie, czy córka byłego prezydenta wybrała taki kolor ze względu na upodobania.

