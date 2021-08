Anna Mucha wypoczywa nad Loarą

Anna Mucha odpoczywa we Francji. Gwiazda jest aktywna w mediach społecznościowych i dzieli się z obserwatorami przemyśleniami na temat tamtejszych atrakcji. Aktorka pokazuje, jak spędza czas, odwiedzając zapierające dech w piersiach, francuskie zabytki i kosztując lokalnej kuchni.

Aktorka w ostatnim czasie często dzieli się z obserwatorami kulinarnymi recenzjami. Podczas pobytu we Francji Anna Mucha nie mogła odmówić sobie skosztowania lokalnych specjałów. Na InstaStory tłumaczyła, że bez paszportu covidowego nie ma co liczyć na wejście francuskich restauracji. Obostrzenia traktuje się tu bardzo poważnie, a za niezastosowanie się do obowiązujących reguł grozi mandat.

Celebrytka była również zdziwiona zachowaniem jednej z kelnerek. "Z uporem maniaka pani mówi do mnie po francusku, ja odpowiadam po angielsku" - tłumaczyła.

Anna Mucha zachwycona francuską restauracją

To nie koniec przygód Anny Muchy. Celebrytka kilka dni później postanowiła podzielić się wrażeniami z wizyty w innej restauracji. Tym razem spotkała się z dużo większą sympatią obsługi. Mimo że rano Anna Mucha stwierdzała, że nie będzie jadła nic do końca dnia, nie mogła się powstrzymać.

Gwiazdę zachwyciła mała knajpka. Właściciele sami przyrządzają w niej posiłki i witają przybyłych turystów. "Obiecałam sobie, że dzisiaj nic nie zjem. Śniadania nie zjadłam" - zaznaczyła Mucha. "Teraz trafiliśmy do bardzo małej, lokalnej restauracji w Orleanie prowadzonej przez małżeństwo. Co niezwykłe: jednocześnie obsługują klientów i spędzają z nami odrobinę czasu" - opowiada.

Mus z kurczaka sprawił, że Anna Mucha się wzruszyła

Anna Mucha zdecydowała się na mus z kurczaka z brokułami i kaszą gryczaną. Jedzenie okazało się tak dobre, że celebrytka popłakała się w trakcie uczty. Powodem łez były wspomnienia z dzieciństwa, które powróciły do aktorki, gdy tylko skosztowała wybornego musu.

Przypomniałam sobie wakacje nad morzem z Babcią... nie chciałam jeść suchej okropnej piersi z kurczaka... i Babcia odrywała mi z niej niteczki... drobne ścinki, tylko po to, żebym zjadła cokolwiek...

Anna Mucha opublikowała w relacji zdjęcie, na którym widać, jak emocje nie pozwalają jej dokończyć dania. "Knock out poza kategorią spożywczą... wspaniałe wspomnienie...Bo ten mus z piersi kurczaka to coś, co jest poza pojmowaniem świata... ultra delikatny, z przypieczoną skórką... z miłością, całą miłością..." - zaznaczyła.

Zdjęcie Anna Mucha zdecydowała się na mus z kurczaka z brokułami i kaszą gryczaną. Obiad niespodziewanie przywołał wspomnienia / instagram/@taannamucha / Instagram

