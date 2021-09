Bliźniaczki syjamskie zrośnięte głowami zostały rozdzielone. Operacja trwała 12 godzin

Bliźniaczki syjamskie zrośnięte głowami przeszły skomplikowaną operację

Bliźniaczki syjamskie zrośnięte głowami urodziły się w ubiegłym roku w Beer Szewie w środkowym Izraelu. Tamtejszy szpital w wydanym w niedzielę oświadczeniu poinformował, że w trakcie długiej operacji udało się rozdzielić bliźniaczki syjamskie zrośnięte głowami. Dziewczynki, wreszcie mogły się zobaczyć. Wspaniała informacja o powodzeniu operacji poruszyła świat.

Lekarze tłumaczą, że bliźniaczki syjamskie zrośnięte głowami są w dobrym stanie

Mickey Gideon, dyrektor neurochirurgii dziecięcej w Soroka Medical Center zaznaczył, że bliźniaczki syjamskie pozostawały zrośnięte głowami ponad roku ze względu na przygotowania do skomplikowanego zabiegu. "Jest to rzadka i złożona operacja przeprowadzana do tej pory na świecie tylko około 20 razy, tym razem po raz pierwszy w Izraelu" - powiedział w oświadczeniu Mickey Gideon.

Gideon powiedział także, że sukces, jakim było rozdzielenie bliźniaczek syjamskich zrośniętych głowami, sprawił, że personel na nowo odkrył poczucie misji i chęć niesienia pomocy. Lekarz zaznaczył, że mimo sprawnego przebiegu operacji, nie wiadomo jeszcze, czy dziewczynki w pełni odzyskają zdrowie. Kluczowe będą najbliższe dni, które pokażą, czy bliźniaczki syjamskie, które przez rok pozostawały zrośnięte głowami, dobrze radzą sobie pojedynczo.

Bliźniaczki syjamskie zrośnięte głowami: niezwykle rzadki przypadek

Bliźniaczki syjamskie zrośnięte głowami przed i w trakcie operacji mogły liczyć na opiekę specjalistów. Obecnie także znajdują się pod obserwacją lekarzy, którzy kontrolują ich stan. W procesie planowania operacji brało udział 50 specjalistów. Operacja została zrealizowana z wykorzystaniem najnowszej technologii. Lekarze przygotowywali zabieg miesiącami, rozważając wszystkie możliwe scenariusze. Bliźniaczki syjamskie odpoczywają po zabiegu.

Jak podaje University of Minnesota, bliźnięta syjamskie rodzą się raz na 200 000 urodzeń. Znacznie częściej są to dziewczynki, jednak bliźniaczki syjamskie zrośnięte głowami to wyjątkowo rzadki przypadek.

Bliźniaczki syjamskie zrośnięte głowami zostały poddaje 12 godzinnej operacji



