Eksperci nie mają wątpliwości

Czy seniorzy powinni pić mleko? Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska nie ma co do tego wątpliwości. Za pośrednictwem Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej profesorka zachęca seniorów to spożywania mleka i fermentowanych napojów mlecznych. Ekspertka zwraca uwagę, że według badań w diecie seniorów bardzo często brakuje białka, wapnia, magnezu, potasu, witamin z grupy B, witaminy D, czyli składników, które zawiera mleko. To właśnie z tego powodu jest ono zalecane osobom starszym.



Jaką ilość mleka dziennie powinni wypijać seniorzy?

Ile mleka dziennie powinni pić seniorzy? Eksperci zalecają jako odpowiednią dawkę — trzy szklanki mleka dziennie. Tymczasem jak zauważa Jadwiga Charzewska: w Polsce obserwowany jest spadek spożycia mleka wśród seniorów. Jedną z przyczyn może być nieświadomość, jak ważne jest ono dla zdrowia starszych osób. Inną przyczyną może być tak często padające z ust seniorów stwierdzenie “mleko mi szkodzi". Dla osób, które borykają się ze wzdęciami po wypiciu mleka, ekspertka ma dobrą wiadomość — jogurty, maślanki, kefiry, sery, zsiadłe mleko i inne sfermentowane produkty mleczne również zawierają składniki odżywcze, których najczęściej brakuje w organizmach seniorów.



Nie możesz pić mleka? Sięgnij po jogurt

Osoby, dla których wypicie szklanki mleka wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami, doskonałą alternatywą będą sfermentowane produkty mleczne — nazywane są one przez ekspertów probiotycznymi. Kefir, jogurt, czy ser zawierają mikroorganizmy powstałe w procesie fermentacji, które pozostają żywe nawet po zjedzeniu. Zasiedlają one przewód pokarmowy, tworząc korzystną dla zdrowia mikroflorę jelitową. Zajadając jogurty, kefiry itd., seniorzy zyskują nie tylko składniki, których brakuje w ich diecie, ale również poprawiają florę jelitową.

