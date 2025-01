Co przyniesie sobota 25 stycznia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy dla Barana - Karta 2 Buław

W relacjach osobistych nie hamuj swoich ambicji. Ludzie mogą odciągać Cię od tego, co wydaje im się niebezpieczne. Ty jednak dobrze wiesz, że w życiu trzeba czasem ryzykować. Nie rezygnuj z tego, bo inaczej możesz poczuć niechęć do tych, co starali się Ciebie powstrzymać. W finansach obecne środki i warunki nie wystarczają, aby żyć na miarę marzeń. W zdrowiu uważaj na problemy z oczami.

Horoskop tarotowy dla Byka - Karta 6 Buław

W życiu prywatnym możesz odnieść moralne zwycięstwo. Ktoś przyzna Ci rację, opinia ogółu będzie po Twojej stronie. Jeśli toczysz spór, to zdołasz zebrać sojuszników. Nie zapomnij okazać im wdzięczności, gdy tylko najgorsze przeminie. Zapewne zdemaskujesz czyjąś nieuczciwość lub złośliwość. W finansach moralne zasady będą musiały zetrzeć się z chęcią zysku. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na migreny.

Horoskop tarotowy dla Bliźniąt - Karta Rydwan

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z typem zdobywcy. Człowiek ten traktuje miłość jak sport. Chce widzieć podziw w oczach kochanych osób i zazdrość u swoich rywali. Prezencja i osiągnięcia są dla tego kogoś bardzo ważne. Będzie Cię dopingował, a nawet wymagał dbania o siebie. W finansach nieustanny wzrost odbywa się kosztem środowiska. Uważaj na to. W zdrowiu ryzyko wypadku.

Horoskop tarotowy dla Raka - Karta 2 Mieczy

W relacjach osobistych możesz dostrzegać niesprawiedliwość, a jednak wstrzymujesz się od głosu. Może jest Ci to potrzebne dla świętego spokoju, ale świadomość nie chce pogodzić się z taką sytuacją. Znajdź jak najszybciej sposób, żeby wyjść z impasu. Inaczej może ucierpieć zdrowie. W finansach podejście "nie widzę zła, nie słyszę zła" nie zawsze się sprawdza. W zdrowiu uwaga na problemy z płucami.

Horoskop tarotowy dla Lwa - Karta Sąd Ostateczny

W kwestiach uczuciowych konieczne może się okazać udzielenie wsparcia rodzinie lub poproszenie krewnych o przysługę i dobre słowo. Trzeba będzie zaakceptować kogoś takim, jaki jest, jak również przyjąć do wiadomości decyzje, które wobec niego zapadły. W finansach warto nadać rozgłos trudnej sprawie, zbuduj wokół siebie grupę wsparcia, podaj wiadomość do mediów. W zdrowiu uwaga na jelito grube.

Horoskop tarotowy dla Panny - Karta Wisielec

Może Cię otaczać grono nieżyczliwe, które umniejsza Twoje zasługi, nie ufa lub ogranicza rozwój przez nadopiekuńczość. Ty jednak uśmiechaj się do siebie i nie zważaj na te uciążliwości. Znajdź sobie zadanie, które wzmocni ciało, intelekt i pobudzi odwagę, by zerwać ze schematem. W finansach przygotuj się na okres przejściowy, gdy sprawy mocno zwolnią. W zdrowiu uwaga na kręgosłup oraz szyję.

Horoskop tarotowy dla Wagi - Karta 5 Mieczy

W relacjach prywatnych unikaj ludzi mściwych, zawziętych. Ktoś ma poczucie krzywdy względem Ciebie. Jeśli możesz - przeproś. Jeżeli to nie wchodzi w grę - omijaj tamtego człowieka z daleka. Zdrowy rozsądek jest niczym przy urażonej dumie i zranionym sercu. W finansach nie daj się szantażystom ani ludziom, którzy idąc na dno, usiłują pociągnąć innych za sobą. W zdrowiu uwaga na problem z gardłem.

Horoskop tarotowy dla Skorpiona - Karta Król Mieczy

W kontaktach osobistych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który wiele przeszedł, a za błędy zapłacił wysoką cenę. Pewne kwestie wciąż się za nim ciągną. Decydując się na związek, będziesz mieć do czynienia również z tamtymi problemami. Nigdy zresztą nie wybieramy wyłącznie osoby. Przyjmujemy także jej obciążenia. W finansach możliwa rozmowa z prawnikiem. W zdrowiu uwaga szczególnie na oczy.

Horoskop tarotowy dla Strzelca - Karta Śmierć

W życiu osobistym trzeba oczyścić się z tego, co w Tobie gnije, a przez to zatruwa myśli i uczucia. Jeśli coś budzi w Tobie niesmak, zerwij z tym. List pożegnalny, zapisanie się na terapię lub zgłoszenie na detoks - nie ma co odkładać na później takich spraw. To doskonały punkt wyjścia. W finansach na zgliszczach dawnych imperiów może powstać nowy biznes. W zdrowiu szansa radykalnej poprawy.

Horoskop tarotowy dla Koziorożca - Karta 9 Kielichów

W życiu prywatnym masz wszystko, czego potrzebujesz do szczęścia. Nie musisz nikomu udowadniać czegokolwiek ani też o nic zabiegać. To Ty dyktujesz warunki, więc czerp z tego maksymalnie. Nie gódź się na coś, co Cię nie satysfakcjonuje, nie bój się mówić głośno o swoich potrzebach. W finansach może spełnić się Twoje życzenie, zrobisz duże zapasy. W zdrowiu uwaga na problemy z trawieniem.

Horoskop tarotowy dla Wodnika - Karta Kochankowie

W relacjach osobistych możesz stanąć przed dylematem: pójść za ideą, czy pozostać w świecie materialnych wartości? Pewna osoba ujmie Cię dobrocią i wyobraźnią, ale może nie nadać się do prowadzenia domu i wspierania celów finansowych. Z kolei ktoś inny sprawdzi się doskonale w zarządzaniu pieniędzmi, ale okaże się przyziemny. W finansach współpraca z kimś kochanym. W zdrowiu uwaga na hormony.

Horoskop tarotowy dla Ryb - Karta Rycerz Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, kto kocha szczerze, ale wszystko chce zrobić po kolei i z niczym się nie spieszy. Ważne okażą się rozmowy o kwestiach materialnych. Czy macie podobne zapatrywania na pieniądze? W grę wchodzi też związek na odległość. W finansach możesz skorzystać z pomocy uczciwego urzędnika lub oddanego asystenta. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na oczy.

