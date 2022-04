Kąpiel 1-2 godziny przed snem w wodzie mającej temperaturę ok. 40 - 43 stopni Celsjusza może dobrze wpłynąć na jego jakość. Tak wynika z badań naukowców z Cockrell School of Engineering.

Zobacz również: Które jajko zdrowsze: na miękko czy na twardo?

Sposób na zdrowy sen

Sposób na to, by ludzie mogli się wysypiać, znaleźli inżynierowie biomedyczni z Univeristy of Texas w Austin.

Dzięki systematycznym przeglądom (metoda wykorzystywana do wyszukiwania i analizy istotnych danych) naukowcy wzięli pod lupę badania łączące pasywne ogrzewanie ciała z wykorzystaniem wody z lepszą jakością snu.

Reklama

Ciepłe kąpiele i prysznice stymulują termoregulacyjny układ organizmu. Powodują wzrost krążenia krwi i jej przepływ z ośrodkowych układów ciała do krańcowych miejsc rąk i stóp.

Skutkiem jest usuwanie ciepła z organizmu i co za tym idzie - spadkiem temperatury ciała.

Zobacz również: Szybki rozwód Cichopek i Hakiela! "Została tylko jedna wizyta w sądzie"

Odkrycie naukowców

Naukowcy odkryli, że idealny czas kąpieli w celu obniżenia podstawowej temperatury ciała wynosi ok. 90 minut przed pójściem spać.

W całodobowym cyklu temperatura ciała jest trochę wyższa późnym popołudniem i wczesnym wieczorem niż podczas snu — wtedy jest ona najniższa.

Zobacz również: Niewidzialne usta. Hit w makijażu na 2022 rok!

U przeciętnej osoby obniżenie podstawowej temperatury ciała następuje prawie godzinę przed pójściem spać. Wówczas spada ona do najniższego poziomu między środkowym a późniejszym okresem nocnego snu.

Później temperatura wzrasta i działa niczym biologiczny budzik.

Cykl temperaturowy napędza cykl snu i jest ważnym czynnikiem, który pomaga szybko zasnąć i ma wpływ na zdrowy sen.

***

Zobacz również: