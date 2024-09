Niebawem dotrze do Polski? U Niemców już się zadomowił

Choć Zoropsis spinimana gustuje w ciepłych stronach świata, to zmiany klimatyczne sprawiły, że swojsko poczuł się również u naszych zachodnich sąsiadów. Pierwsze okazy Nosferatu zauważono w Niemczech w 2005 roku, a jak donosi Naturschutzbund Deutschland od 2022 roku zgłoszono 35 tysięcy osobników. Pająki spotykane są na terenie całych Niemiec. Czy mogą one dotrzeć do Polski? Im wyższe średnie temperatury będziemy notować, tym większa szansa, że Nosferatu zapragnie przekroczyć granicę — pająk lubi ciepłe otoczenie.



Zoropsis spinimana początkowo spotykany był przez Niemców głównie z opuszczonych budynkach — pająk stroni od ludzi. Jednak ostatnie doniesienia mówią o Nosferatu spotykanych w ogrodach i parkach.



Jak rozpoznać Nosferatu?

Potoczna nazwa Zoropsis spinimana przylgnęła do niego ze względu na charakterystyczny wzór, który pokrywa jego ciało. Wielu kojarzy się on z czaszką wampira, stąd nawiązanie do filmu “Nosferatu" z 1922 roku. Specyficzną cechą pająka jest umiejętność przywierania nawet do pionowych tafli szkła. Zoropsis spinimana nie buduje sieci, zwykł polować na swoje ofiary, podążając za nimi.



Czy Zoropsis spinimana jest niebezpieczny dla człowieka?

Nosferatu był wampirem, drapieżnikiem polującym na ludzi — czy jego imiennik jest dla nas równie niebezpieczny? To prawda, że Zoropsis spinimana jest jednym z nielicznych pająków zdolnych przegryźć ludzką skórę. Jednak jego jad choć toksyczny, nie jest niebezpieczny dla człowieka. Ugryzienie Nosferatu może być nieprzyjemnym doświadczeniem pokroju spotkania z żądłem osy, ale nawet jeśli pojawi się opuchlizna, to po kilku godzinach zniknie.

Zoropsis spinimana na pierwszy rzut oka może wydawać się niebezpieczny, jego korpus ma długość dwóch centymetrów, a odnóża mogą mieć od dwóch do ośmiu centymetrów. Spotkanie z dziewięcio — dziesięciocentymetrowym pająkiem w wielu może wzbudzić grozę, szczególnie że takie wymiary czynią go jednym z największych pająków w naszej części Europy. Jednak należy pamiętać, że Nosferatu stroni od ludzi, a gryzie wyłącznie w sytuacji zagrożenie, w dodatku jego jad nie jest dla człowieka niebezpieczny.



