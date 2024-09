Strzyżak sarni to niewielki owad o brunatnym kolorze, którego można spotkać w lasach i na ich skraju. Cechą charakterystyczną jest fakt posiadania przez niego skrzydeł oraz haczykowatych odnóży, przez co jest niezwykle czepny. Choć najczęściej interesuje się zwierzętami kopytnymi, takimi jak sarny i jelenie, to zdarzają się ataki na ludzi: wtedy kąsa i wysysa z nich krew, a po ataku traci swoje skrzydełka. Ze względu na obierany cel oraz fakt bolesnej działalności strzyżak sarni nazywany jest często "latającym kleszczem". Choć owady te nie roznoszą boreliozy, tak jak znane już nam pajęczaki, to nie wolno ukąszeń ignorować, ponieważ mogą być równie groźne dla naszego zdrowia. Strzyżaki sarnie najczęściej atakują latem i największa aktywność owadów przypada na termin od czerwca do końca września.