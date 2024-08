Odorek zieleniak - co to za owad? Może być naprawdę problematyczny

Odorek zieleniak (Palomena prasina) to gatunek pluskwiaka z rodziny tarczówkowatych, który powszechnie występuje w Europie i Azji. W Polsce spotkamy go niemal wszędzie — od parków miejskich, przez lasy, po przydomowe ogrody. Jego naturalnym środowiskiem są tereny zielone, gdzie żywi się sokami roślin, w tym owoców takich jak maliny, poziomki, jagody, czy wiśnie. Z tego powodu przez ogrodników i rolników uważany jest za szkodnika.

Odorek zieleniak to owad, który perfekcyjnie opanował sztukę kamuflażu. Jego zielona barwa sprawia, że z łatwością wtapia się w otoczenie liści, stając się niemal niewidoczny dla drapieżników. Co ciekawe, kolor tego pluskwiaka zmienia się wraz z porami roku — jesienią przybiera odcienie brązu, co pozwala mu ukryć się wśród opadłych liści. Ta zdolność adaptacyjna jest kluczowa dla jego przetrwania, zwłaszcza podczas chłodniejszych miesięcy, gdy owad ten szuka schronienia.