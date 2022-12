Dlaczego grudnik nie kwitnie? Jak sobie z tym poradzić?

Regularnie go podlewamy, zapewniamy mu ciepło i dużo światła, a mimo to na naszej szlumbergerze nie pojawiają się pąki. Dlaczego grudnik nie kwitnie?

Aby zachęcić kaktus bożonarodzeniowy do kwitnienia, należy mu zapewnić kilkutygodniowy okres spoczynku. W tym czasie grudnik powinien stać w miejscu, gdzie temperatura nie przekracza 15 stopni Celsjusza. Dlatego dobrym pomysłem jest zostawianie go jesienią na balkonie. Jeśli nie zrobiliśmy tego do tej pory, możemy jeszcze wynieść roślinę na kilka tygodni do chłodniejszego pomieszczenia, ale wówczas musimy się liczyć z tym, że nasz kaktus zakwitnie nie w Boże Narodzenie, ale pod koniec stycznia lub nawet w lutym.

Reklama

Zobacz również: Czym podlewać grudnika, żeby zakwitł. Ta domowa mikstura zawsze działa



Zdjęcie Kaktus bożonarodzeniowy zakwita na biało, różowo, łososiowo bądź czerwono / 123RF/PICSEL

Dlaczego grudnik nie kwitnie? Kolejną przyczyną, dla której szlumbergera może nie chcieć objawić nam swoich kwiatów, jest nieprawidłowa wilgotność gleby. Choć nazywamy ją kaktusem, to szlumbergera nie lubi być przesuszana. Aby pięknie kwitła i nie gubiła swoich kwiatów, jej podłoże musi być stale lekko wilgotne.

Jednak odpowiedzią na pytanie: dlaczego grudnik nie kwitnie, może być także zbyt dużą wilgotność gleby. Roślina tak, jak nie lubi zbytniej suszy, tak też nie jest amatorką podmokłych terenów, jakie możemy jej wytworzyć w doniczce, jeśli zbyt często ją podlewamy. Warto obserwować roślinę, jeśli jej liście (które w rzeczywistości są łodygami) marszczą się lub żółkną, to może być objaw nieprawidłowego podlewania. Gdy zauważymy takie symptomy, powinniśmy zmniejszyć lub zwiększyć ilość dostarczanej roślinie wody.



Instagram Post Rozwiń

Powodem, dla którego szlumbergera może nie kwitnąć, jest zbyt uboga w składniki mineralne gleba. Dlatego warto podać roślinie nawóz bogaty w fosfor i potas, które pobudzą ją do kwitnienia.



Zobacz również: Jak ożywić grudnika? Zastosuj te wskazówki, a obsypie się kwiatami

Dlaczego grudnik zrzuca pąki i kwiaty?

Uważnie obserwujemy naszą szlumbergerę, a gdy wreszcie pojawią się na niej pąki, oddychamy z ulgą — zakwitnie w święta! Tymczasem po kilku dniach widzimy wokół doniczki obumarłe zaczątki kwiatów. Dlaczego grudnik zrzuca pąki? Co zrobić, gdy kwiaty także zaczynają odpadać? Powodów może być kilka:

Nieprawidłowe podlewanie — pisaliśmy już o tym powyżej, w takiej sytuacji należy zwiększyć lub zmniejszyć ilość dostarczanej roślinie wody.

Zmiana miejsca — szlumbergera nienawidzi przenoszenia. Jeśli zabierzemy ją z dotychczasowego miejsca, jest gotowa śmiertelnie się obrazić i nie zakwitnąć. Jeśli natomiast już pojawiły się na niej pąki czy kwiaty — zacznie je ostentacyjnie zrzucać. Grudnika powinniśmy ustawić w miejscu docelowym, gdy ma jeszcze maleńkie pączki, jeśli zrobimy to zbyt późno, nie możemy liczyć na kwiaty tej zimy.

Zdjęcie Kwiaty szlumbergery porównywane są do balowych sukni / 123RF/PICSEL

Przeciąg — to częsta przyczyna gubienia pączków i kwiatów u kaktusów bożonarodzeniowych uprawianych na parapetach okiennych. Kiedy zimą wietrzymy mieszkanie, zimne powietrze owiewa roślinę, co źle na nią wpływa i jest prostą odpowiedzią na pytanie: dlaczego grudnik zrzuca kwiaty i pąki. Zaradzić temu można w łatwy sposób, ustawiając kaktusa bożonarodzeniowego w miejscu, gdzie nie będzie docierało do niego mroźne powietrze.

i jest prostą odpowiedzią na pytanie: Zaradzić temu można w łatwy sposób, ustawiając kaktusa bożonarodzeniowego w miejscu, gdzie nie będzie docierało do niego mroźne powietrze. Gorące i suche powietrze — dlaczego grudnik zrzuca pąki i kwiaty? Powodem może być zbyt wysoka temperatura powietrza połączona z brakiem wilgotności. Kaloryfery wysuszają powietrze w naszych mieszkaniach, dlatego warto zadbać o nawilżacze, będzie to z korzyścią zarówno dla roślin, jak i dla ludzi.



Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Sprawdzony nawóz dla grudnika. Zakwitnie bujnie na święta