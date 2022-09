Polacy pokochali jajka przyrządzane w ten sposób. Sekretem jeden składnik

Strona główna

Dołącz do nas:

Jajka przyrządzane w pomidorach z dodatkiem cebuli, chili, kminu rzymskiego i aromatycznych przypraw podbiły podniebienia Europejczyków za sprawą popularyzacji kuchni bliskowschodniej i arabskiej. Szakszuka, bo o niej mowa, to nazwa dania wywodzącego się z Afryki Północnej - po arabsku słowo to oznacza również "mieszać" lub "wstrząsać". To danie może być symbolem jedzenia, które wyłoniło się z tygla, jakim jest Jerozolima.

Zdjęcie Szakszuka, czyli jajka w pomidorach / materiały prasowe