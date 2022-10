QUIZ: Blok czekoladowy, zupa mleczna, zimne nóżki. Pamiętasz te przysmaki z PRL?

- Moje ulubione z PRL-u: ptasie mleczko na wagę - niebo w gębie - tatar z jajkiem, cebulą i grzybkiem marynowanym, nóżki w galarecie. Koktajle z kefiru lub śmietany z owocami, miksowane na miejscu, ciastka tortowe w różnych smakach, landrynki - te białe o smaku migdałowym. Oranżada czerwona, piwo ciemne z beczki, lody i pączki z Zielonej Budki lub od Bliklego, cynaderki z bułką paryską, ale tylko z baru były najlepsze, woda sodowa z syfonu na naboje - wymienia swoje ulubione potrawy z czasów PRL-u jeden z naszych użytkowników. - Jedzenie w PRL było smaczniejsze i zdrowe. Nie dodawano różnych świństw, a teraz nie bardzo wiadomo, co się je, bo często nie jest tym, na co wygląda. Narzekaliśmy, że było złe, to mamy dobrze - brzmi komentarz kolejnego. Przypomnijmy sobie więc tamte smaki w quizie o jedzeniu z czasów PRL-u!

Zdjęcie Nic tak nie smakowało w dzieciństwie w PRL jak chleb ze śmietaną i cukrem / archiwum prywatne