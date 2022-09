Szczególna cecha urodzonych w tym dniu. Ty też ją masz?

Jak sprawdzić dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy?

Jak sprawdzić dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy? Można oczywiście dokonać matematycznych obliczeń, by to sprawdzić, jednak istnieje dużo łatwiejsza metoda — wystarczy wpisać w wyszukiwarkę dokładną datę urodzenia, a z łatwością znajdziemy strony, gdzie podano jaki dzień tygodnia, był w chwili naszych narodzin. Wiesz już jakiego dnia się urodziłeś? Zatem czas sprawdzić, co to o tobie mówi.



Urodzeni w poniedziałek

Patronem osób urodzonych w poniedziałek jest Księżyc. Ludzi tych cechuje niebywała wrażliwość i empatia, mają też wysoko rozwiniętą intuicję. Urodzeni w poniedziałek chętnie pomagają innym. Jednak bywają też kapryśni, przewrażliwieni i mają skłonność do widzenia świata w czarnych barwach.

Urodzeni we wtorek

Jeśli urodziłeś się we wtorek, to znaczy, że patronuje ci Mars. Dzięki tej planecie jesteś pewny siebie, przebojowy i spontaniczny. Jednak musisz uważać, aby twoje dobre cechy nie przerodziły się w brawurę, arogancję i konfliktowość.



Urodzeni w środę

Merkury to patron ludzi urodzonych w środę. Wpływ tej planety sprawia, że są oni inteligentni, kreatywni, ciekawi świata i towarzyscy. Jednak planeta Merkury może wpływać też na nerwowości i neurotyczność oraz powodować słomiany zapał.



Urodzeni w czwartek

Jeśli urodziłeś się w czwartek, twoim patronem jest Jowisz. Planeta ta zapewnia wewnętrzną siłę i spokój. Ludzie urodzeni w czwartek są lojalni, rozważni i stabilni emocjonalnie. To sprawia, że często stają się autorytetami, u których inni szukają rady. Jednak Jowisz może też wywoływać skłonność do pracoholizmu i zadufania w sobie, a wręcz megalomanii.

Zdjęcie W czwartki rodzą się ludzie silni wewnętrznie i stabilni emocjonalnie / 123RF/PICSEL

Urodzeni w piątek

Urodzonym w piątek patronuje Wenus, planeta romantyzmu i wrażliwości. Dzięki niej ludzie ci mają łatwość wyrażania uczuć i to właśnie je stawiają na pierwszym miejscu. Urodzeni w piątek sprawiają, że inni chętnie z nimi przebywają. Jednak i w tym przypadku czyhają pułapki — Wenus może sprawić, że zbyt łatwo będziesz ulegał wpływom lub będziesz odbierany jako powierzchowny i próżny.

Urodzeni w sobotę

Jeśli urodziłeś się w sobotę, twoim patronem jest Saturn. Dzięki niemu jesteś pracowity, ambitny i cierpliwy. Twardo stąpasz po Ziemi, a fantazje i spontaniczność nie leżą w twojej naturze. Twój realizm może być jednak postrzegany jako oschłość. Urodzeni w sobotę mają też tendencję do lekceważenia innych.

Urodzeni w niedzielę

Urodzonym w niedziele patronuje Słońce. Właśnie dlatego osoby, te są jak promyki słońca — optymistyczni i uśmiechnięci. Dodają energii ludziom w swoim otoczeniu, toteż znajomi bardzo lubią ich towarzystwo. Słońce bywa niestety niszczycielskie — dlatego urodzonym w niedziele lepiej schodzić z drogi, gdy wpadają w gniew. Ludzie ci mają też większą niż inni skłonność do zarozumialstwa.



