Spis treści: 01 Jak uratować trawnik wysuszony słońcem? Oczyszczenie i podlewanie to podstawa

02 Nawożenie i koszenie trawnika. Dzięki nim pobudzisz trawę do wzrostu

03 Skuteczny sposób na odżywienie i regenerację trawnika. Wbij w ziemię, a zobaczysz efekty

Według meteorologów tegoroczne lato będzie rekordowo ciepłe. Prawdopodobnie już w czerwcu nasz kraj opanują fale upałów, które potrwają dłużej niż cztery dni. Niestety taka pogoda odbije się na naszych ogródkach. Co więc zrobić, gdy nasz trawnik zostanie przesuszony?



Pierwszym krokiem do uratowania trawnika jest jego dokładne oczyszczenie. Używając grabi, należy pozbyć się przesuszonych źdźbeł i resztek martwej trawy. Oczyszczony trawnik jest gotowy do intensywnego podlewania, które powinno odbywać się co dwa dni. Najlepszymi porami na nawadnianie są późne popołudnia lub wieczory, gdyż woda ma wtedy więcej czasu na wsiąknięcie w glebę i regenerację źdźbeł. Regularne podlewanie dużą ilością wody pomoże trawnikowi odzyskać świeżość.

Przesuszony trawnik wymaga także dogłębnej regeneracji, co można osiągnąć za pomocą odpowiednich nawozów. Najlepiej sprawdzają się nawozy o wysokiej zawartości azotu, fosforu i potasu, które wspomagają wzrost i regenerację trawy. Można użyć zarówno gotowych nawozów, jak i naturalnego kompostu.

W przypadku znacznego uszkodzenia źdźbeł lepszym rozwiązaniem będzie gotowy koncentrat do trawników dostępny w sklepach ogrodniczych. Po nałożeniu nawozu warto skosić trawę, skracając ją o jedną trzecią długości źdźbeł, co pobudzi ją do wzrostu.

Zdjęcie Nie zapomnij o koszeniu trawy / 123RF/PICSEL

Jeśli na naszym trawniku pojawiły się suche placki, konieczne może być dosianie trawy. Jest to bardzo proste - wystarczy, że w przerzedzonych miejscach rozsypiemy nasiona, lekko przysypiemy je ziemią, a na koniec podlejemy wodą.



Jednakże, jeśli nasz trawnik nie odzyskuje swojej kondycji pomimo podlewania i nawożenia, warto przeprowadzić aerację. Zabieg ten polega na nakłuwaniu darni widłami lub specjalnym aeratorem, co zwiększa dostęp tlenu do korzeni i poprawia strukturę gleby. Dzięki aeracji ziemia lepiej wchłania wodę i składniki odżywcze, co przyspiesza regenerację trawnika.



Pamiętajmy więc, że ratowanie przesuszonego trawnika wymaga systematyczności i odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Regularne oczyszczanie, podlewanie, nawożenie oraz aeracja to kluczowe czynności, które pomogą przywrócić trawnikowi zdrowy wygląd.

