Piwonie to rośliny długowieczne, które mogą rosnąć w jednym miejscu nawet przez 15 lat. Aby jednak zapewnić im optymalne warunki do wzrostu, należy pamiętać o kilku ważnych aspektach. Piwonie najlepiej sadzić na przełomie sierpnia i września. Wybrać dla nich należy miejsca słoneczne i osłonięte od wiatru, z żyzną, przepuszczalną i lekko kwaśną glebą. Jako że roślina ta lubi się rozrastać, należy zostawić wokół niej dużo przestrzeni. Bardzo ważne jest regularne podlewanie rośliny , zwłaszcza latem, oraz ściółkowanie ziemi korą ogrodową, które pomoże utrzymać odpowiednią wilgotność gleby. Aby piwonie bujnie kwitły, nie zapomnij o nawożeniu , najlepiej odżywką dedykowaną dla roślin kwitnących, bogatą w fosfor i potas.

Kiedy i jak przycinać piwonie? Zastosuj się do tej zasady

Prawidłowe przycinanie piwonii jest jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, który zapewnia zdrowy rozwój rośliny i obfite kwitnienie. Piwonie powinno się przycinać dwa razy w roku. Pierwsze cięcie wykonujemy w czerwcu , zaraz po przekwitnięciu rośliny. Wtedy usuwamy jedynie przekwitłe kwiatostany, pozostawiając liście, które będą zdobić roślinę aż do jesieni.

Drugie cięcie przeprowadzamy wczesną jesienią, najlepiej we wrześniu. Wówczas należy nie tylko usunąć obumarłe pędy, ale również przyciąć zdrowe do 1/3 długości. Dzięki temu zabiegowi piwonie lepiej przygotują się do zimy i silniej zakwitną w przyszłym roku. Jesienne cięcie jest również kluczowe w profilaktyce chorób i zwalczaniu szkodników, ponieważ usunięcie zaschniętych liści i łodyg ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się patogenów.