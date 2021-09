Zgodnie z zapowiedziami Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, w najbliższych dniach Rada Ministrów zajmie się propozycją rekompensat dla przedsiębiorców z obszarów objętych stanem wyjątkowym. Po akceptacji zostaną one skierowane do Sejmu. Tak, by środki trafiły szybko na konta przedsiębiorców. Nie są znane szczegóły tego projektu. Premier na poniedziałkowej konferencji prasowej mówił o co najmniej 60 proc. średniego dochodu za ostatnie trzy miesiące, kiedy stan wyjątkowy nie obowiązywał.

Krzysztof Pogorzelski, Biuro Prasowe Wojewody Podlaskiego