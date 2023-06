Masz ją w swojej kuchni, pomoże uporać się z przykrym zapachem

Przykry zapach z kosza na śmieci i w dodatku krążące nad nim muchy potrafią skutecznie uprzykrzyć życie i wprowadzić uczucie dyskomfortu do kuchennej przestrzeni. Okazuje się, że domowy sposób na brzydki zapach z kosza na śmieci może skutecznie przywrócić nam przyjemność z przebywania w kuchni. Jak to zrobić?

Wystarczy, że na dno kosza na śmieci wysypiesz sól w takiej ilości, aby pokryła dno kubła. Dlaczego chlorek sodu to skuteczny domowy sposób na brzydki zapach?

Domowy sposób na brzydki zapach z kosza na śmieci: dlaczego to działa?

Sól kuchenna ma właściwości higroskopijne, czyli pochłania wodę z otoczenia. Między innymi dlatego, przy dużej wilgotności powietrza w kuchni sól zmienia się w bryłę. Warto wykorzystać to zjawisko do pozbycia się przykrych zapachów z kuchni. Wysypanie na dno kubła soli sprawi, że będzie ona pochłaniała soki, które wydzielają odpady biodegradowalne, a razem z nimi przykry zapach. To także sprawi, że nasz pojemnik na odpadki nie będzie wabił much, co pozwoli uporać się z kolejnym nieprzyjemnym letnim problemem.



Jeśli nie sól, to co?

Nie tylko sól wykazuje właściwości higroskopijne, których można użyć, aby brzydki zapach z kosza na śmieci nigdy nie stał się elementem atmosfery w naszej kuchni. Innym domowym sposobem na przykry zapach ze śmietnika jest soda. Podobnie jak sól wchłania ona wilgoć, a wraz z nią nieprzyjemne zapachy.

Oczywiście nie można zapomnieć o jeszcze jednym, bardzo skutecznym sposobie: częstym wyrzucaniu odpadków biodegradowalnych.



