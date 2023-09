Wyrzuć nóż z koszyka. Grzybów w lesie będzie więcej

Oprac.: Katarzyna Adamczak Strona główna

Jesień to czas, gdy zapaleni grzybiarze - zarówno ci bardziej, jak i mniej doświadczeni - ruszają w las. Podstawą wyposażenia każdego miłośnika tej formy spędzania wolnego czasu jest koszyk, nożyk i w przypadku co bardziej ostrożnych - atlas grzybów bądź odpowiednia aplikacja. Okazuje się, że jeden z tych przedmiotów może przyczynić się do spadku populacji grzybów w lesie - mowa o nożu.

Zdjęcie Naukowcy przestrzegają przed popularnym błędem podczas grzybobrania / 123RF/PICSEL