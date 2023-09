Sposób dziadka na pełny kosz grzybów. Naukowcy potwierdzają jego skuteczność

Oprac.: Katarzyna Adamczak Porady

Chodzenie z dziadkiem na grzyby było ciekawym doświadczeniem. Towarzyszył całą drogę do lasu, ale gdy tylko mijał linię drzew, znikał gdzieś ze swoim koszykiem. Był jak duch - w jednej chwili stał obok, a w następnej już go nie było. Gdy wracał, jego koszyk po brzegi wypełniony był grzybami. Dziadek nigdy nie dzielił się swoimi tajemnymi miejscami, jednak miał pewną zasadę, dzięki której grzyby co roku wyrastały w tym samym miejscu. Okazuje się, że naukowcy potwierdzają skuteczność jego metody.

Zdjęcie Co zrobić, żeby grzyby zawsze rosły w tym samym miejscu? / 123RF/PICSEL