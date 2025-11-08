10 rozwiązań, których Polacy mogliby się nauczyć od Japończyków i Koreańczyków

Katarzyna Adamczak

Katarzyna Adamczak

O rozwiniętych krajach Dalekiego Wschodu mówi się, że dzięki zaawansowanym technologiom "żyją w przyszłości". Jednak podczas podróży do Japonii i Korei przekonałam się, że rozwiązania, które najbardziej ułatwiają codzienne życie, wcale nie są związane ze sztuczną inteligencją, robotami i innymi "wynalazkami z przyszłości". Są proste, niedrogie w realizacji i wynikają z myślenia o komforcie mieszkańców. Oto 10 pomysłów, które Polacy mogliby zaczerpnąć od Azjatów.

Codzienne rozwiązania z Korei i Japonii, które ułatwiają życie
Codzienne rozwiązania z Korei i Japonii, które ułatwiają życieKatarzyna AdamczakArchiwum autora

Spis treści:

  1. Wycieraczki do parasoli
  2. Podgrzewane puszki z napojami
  3. Parasole ogrodowe nad przejściem dla pieszych
  4. A skoro o przejściach dla pieszych mowa…
  5. Kolejki
  6. Pendolino się nie umywa
  7. System rezerwacji miejsc
  8. Darmowy wstęp za znajomość tradycji
  9. Korzystanie z toalety
  10. Kuchenne udogodnienie

Wycieraczki do parasoli

Pogada iście listopadowa, z nieba przez cały dzień spadają strugi deszczu. Choć najchętniej zostalibyśmy w cieplutkich i suchych pieleszach, codzienne obowiązki i tak prędzej czy później wywabią nas z domu. Bez parasola ani rusz, a to rodzi problem. Wchodząc do sklepu czy kawiarni, większość z nas zastanawia się: co zrobić z ociekającym wodą gadżetem? Najczęściej nie pozostaje nam nic innego, jak mokrym śladem znaczyć trasę wycieczki między sklepowymi półkami. Co prawda niektóre lokale wystawiają stojaki, ale czy można mieć pewność, że inny zmoknięty klient nie "przygarnie" naszej parasolki?

Okazuje się, że Koreańczycy i Japończycy znaleźli na to sposób. W obydwu krajach (choć odniosłam wrażenie, że w Korei były o wiele popularniejsze) przed drzwiami do restauracji, centrów handlowych i sklepów widywałam wycieraczki do parasoli. Stojak wyposażony w ścierki, przez który przeciągasz parasol osuszający go tym z wody. Proste, a jakże wygodne. Japończycy chyba nadal preferują foliowe owijarki do mokrych parasoli, ale tego rozwiązania ze względów ekologicznych lepiej od nich nie przyjmować.

Otwór wejściowy do kawiarni lub piekarni z przeszklonymi drzwiami, stojak na parasole z oznaczeniem w języku koreańskim oraz fragment stojaka reklamującego napoje mrożone. W tle, za drzwiami, widoczne wypieki na półkach.
Wycieraczak do parasoli Katarzyna AdamczakArchiwum autora

Podgrzewane puszki z napojami

Japonia automatami stoi. Na każdym rogu ulicy, nawet w niewielkiej wiosce, a także na wielu peronach można spotkać automaty z napojami. Jest to rozwiązanie wygodne samo w sobie, bo jeśli czujesz pragnienie, nie musisz poszukiwać sklepu - nie ograniczają cię też godziny jego otwarcia. Jednak to, co zachwyciło mnie najbardziej, to możliwość wyboru gorącego lub zimnego napoju. Część puszek np. z kawą czy zupami jest podgrzewana, toteż zawsze masz pod ręką coś ciepłego.

Automat z napojami oferujący różnorodne napoje butelkowane, w tym zielone herbaty, napoje izotoniczne oraz kawy w puszkach. Produkty ustawione są w trzech rzędach, widoczne japońskie etykiety.
W japońskim automacie można kupić zarówno zimne (oznaczone na niebiesko), jak i ciepłe (czerwone) napojeKatarzyna AdamczakArchiwum autora

Zobacz również:

Park Narodowy Zhangjiajie to wyjątkowe miejsce na skalę światową
Podróże

Podróże na własną rękę: Góry z Avatara istnieją naprawdę. Poleciałam do Chin, by je zobaczyć

Agata Zaremba
Agata Zaremba

    Parasole ogrodowe nad przejściem dla pieszych

    Inne azjatyckie rozwiązanie, które mnie zachwyciło, pochodzi z Korei. Nad przejściami dla pieszych ustawione są obszerne parasole, które w upalne dni zapewniają cień podczas oczekiwania na zmianę świateł. Każdy, komu przyszło poruszać się w skwarne dni po mieście, na pewno nieraz doznał dotkliwej tęsknoty za ocienionym miejscem. Parasole nie rozciągały się nad każdym skrzyżowaniem, więc zapewne istnieją jakieś wytyczne, co do ich umieszczania. Parasol przy przejściu dla pieszych - rozwiązania banalne, a tak mocno podnoszące komfort mieszkańców (i turystów) w upalne dni.

    Grupa osób ubranych w barwne, tradycyjne stroje w centrum miasta, otoczona przez obserwatorów i nowoczesne budynki, całość oświetlona dziennym światłem.
    W Korei przy przejściach dla pieszych można zobaczyć parasole chroniące przed słońcemKatarzyna AdamczakArchiwum autora

    A skoro o przejściach dla pieszych mowa…

    Ruchliwe skrzyżowanie w dużym mieście, zapala się zielone światło, więc ruszasz. Idziesz środkiem, a ludzie podążający w przeciwnym kierunku potrącają cię z prawej i lewej. W Korei raczej rzadkość, bo przed pasami dla pieszych narysowane są strzałki z kierunkiem poruszania się, czasem są wręcz dwa oddzielne, ale położone tuż obok pasy dla przechodniów idących w przeciwnych kierunkach. Proste, a bardzo wygodne rozwiązanie.

    Skrzyżowanie ulic w mieście, z zebrą dla pieszych, samochodem zatrzymującym się przed przejściem oraz grupką pieszych przechodzących na drugą stronę. W tle klasyczna zabudowa azjatycka z drewnianym balkonem oraz nowoczesne budynki, otoczona zielenią dr...
    Koreańskie przejście dla pieszychKatarzyna AdamczakArchiwum autora

    Kolejki

    Każdy zdrowo myślący Polak, słysząc, że będę tęsknić za koreańskimi i japońskimi kolejkami, uzna mnie zapewne za osobę niespełna rozumu, jednak zapewniam, że z moim zdrowiem psychicznym wszystko w porządku. Wystarczy wyobrazić sobie polski przystanek autobusowy czy kolejowy. Tłum ludzi kotłujących się przy wejściu do publicznych środków transportu, rozpychających się rękami i nogami byle tylko jak najszybciej wsiąść i zająć najlepsze miejsce. Nie ma tu znaczenia, jak szybko przyszedłeś na stację, liczą się tylko warunki fizyczne i zdolności w przemykaniu bądź torowaniu sobie drogi.

    Na przystanku w Korei czy Japonii liczy się pierwszeństwo przyjścia, bo wszyscy ustawiają się w kolejkę według oznaczeń na podłodze, a pociągi i autobusy zatrzymują się tak, by wejścia były dokładnie w wyznaczonych miejscach. Kolejka to element tutejszej kultury, przejaw szacunku dla innych pasażerów i zasad porządku publicznego. W Polsce taką kolejkę widuję tylko na dworcu do autobusu relacji Kraków - Katowice, w Azji był to standard.

    Tablica informacyjna na stacji kolejowej wyświetlająca godziny odjazdów pociągów, kierunki i numery torów po lewej stronie obrazu oraz oznaczenie miejsca oczekiwania dla pasażerów na peronie po prawej stronie.
    Kształty na tablicy przyjazdów wskazują, przy której figurze geometrycznej należy się ustawić w kolejkęKatarzyna AdamczakArchiwum autora

    Pendolino się nie umywa

    Shinkansen, czyli szybka japońska kolej. Słyszałam na jej temat wiele zachwytów i każdy z nich okazał się prawdą. Tutejsza kolej rozpędza się do 300 km/h. W mojej polskiej głowie nie mieściło się, że trasę z Kioto do Osaki (55 km) pokonaliśmy w niewiele ponad 10 minut. To tak jakby dojechać z Krosna do Rzeszowa w mniej niż kwadrans.

    Przestrzeni na nogi jest więcej niż w samolocie, a przy każdym fotelu zamontowano stolik i osobny uchwyt na napoje. Wszystko to byłam zdolna zaakceptować, bo wcześniejsze informacje przygotowały mnie na wygodę, jednak mózg mi eksplodował, gdy wysiadłam z pociągu i przez okno zobaczyłam, co dzieje się w pustym wagonie.

    Pracownica kolei weszła do środka i dwoma ruchami odwracała rzędy foteli. Dzięki temu wszyscy pasażerowie zawsze siedzą zgodnie z kierunkiem jazdy.

    Wnętrze nowoczesnego pociągu z niebieskimi fotelami oraz stolikiem z napojem, po lewej stronie widać kilku pasażerów, po prawej zewnętrzna część pociągu ozdobiona wizerunkiem Hello Kitty oraz kolorowymi motywami.
    Shinkansen: z zewnątrz kawaii (uroczy, słodki), wewnątrz przestronny Katarzyna AdamczakArchiwum autora

    Zobacz również:

    Kto może kupić bilet miesięczny za złotówkę?
    Podróże

    Miesięczny bilet za złotówkę. Wyjątkowa oferta Polregio

    Agata Zaremba
    Agata Zaremba

      System rezerwacji miejsc

      Każdy, kto podróżuje pociągami, doświadczy prędzej czy później konieczności zakupu biletu bez gwarancji miejsca. Wtedy masz wybór: stoisz całą drogę lub siadasz na wolnym fotelu i jak niepyszny ustępujesz miejsca, gdy pojawi się osoba z rezerwacją. W Japonii uniknięto tej niezręcznej sytuacji poprzez system sygnalizacji zajętości miejsca. Nad każdym siedzeniem są trzy diody: zielona, żółta i czerwona. Zielona oznacza, że możesz zająć dany fotel, bo na najbliższych przystankach nikt na nim nie usiądzie. Jeśli światło zmieni kolor na czerwony, to oznacza, że na kolejnej stacji wsiądzie do pociągu osoba z rezerwacją tego miejsca. Zaś żółta barwa sygnalizuje, że masz jeszcze dwie stacje wygodnego zasiadania w fotelu.

      Przyciski z podświetleniem LED w zielonym kolorze, wskazujące dostępność miejsc w pociągu, schemat z legendą wyjaśniającą znaczenie kolorów świateł, widoczny fragment wnętrza wagonu.
      System oznaczenia rezerwacji miejsca w pociąguKatarzyna AdamczakArchiwum autora

      Darmowy wstęp za znajomość tradycji

      Zarówno Japończycy, jak i Koreańczycy są dumni ze swoich tradycji i folkloru. W historycznych dzielnicach można spotkać wiele osób (z czego ponad połowa to turyści) ubranych w kimona i hanboki (tradycyjny koreański strój). O ile w Japonii noszenie kimona to tylko element spełniania marzeń turystów, o tyle w Korei przywdzianie hanboka daje możliwość wstępu do głównych historycznych atrakcji za darmo.

      Muszę przyznać, że to wspaniały pomysł, bo nie tylko promuje koreańską tradycję, zapewnia piękne zdjęcia z wakacji, ale też pozwala turystom przenieść się w przeszłość. Pałac królów wypełniony ludźmi odzianymi w hanboki jest jak podróż w czasie do ery Joseon.

      Tradycyjny pałac azjatycki z szeroką kamienną drogą prowadzącą do ozdobnej bramy. Przed budynkiem spacerują osoby ubrane w tradycyjne stroje, głównie kobiety w hanbokach. Słoneczna pogoda i niebieskie niebo dodają scenerii harmonii.
      Turyści ubrani w hanboki mają darmowy wstęp do pałacuKatarzyna AdamczakArchiwum autora

      Korzystanie z toalety

      Japońskie toalety to temat, który od dłuższego czasu pojawia się w przestrzeni publicznej, a washlety (podgrzewana deska klozetowa z funkcją bidetu) stają się coraz popularniejsze w polskich domach.

      W Japonii washlety spotykałam wszędzie od stacji dworca przez ryokan (tradycyjny hotel) po buddyjską świątynię. Jednak to nie o nich dziś chcę opowiedzieć, a o równie powszechnych toaletach zintegrowanych z umywalką. Ich stosowanie wynika zapewne z oszczędności miejsca, ale i tak uważam, że wykorzystanie wody po umyciu rąk do spłukiwania toalety to bardzo ekologiczne rozwiązanie, o którym warto wspomnieć.

      Zobacz również:

      Materiał promocyjny
      Brytyjczycy w swojej kuchni z odwagą mieszają tradycję z nowoczesnością – to już nie tylko ryba z frytkami
      Podróże

      Więcej niż tylko fasolka i herbatniki - poznaj brytyjskie produkty od kuchni

      Kuchenne udogodnienie

      W dobie baterii bezdotykowych nie jest to może już tak zachwycające rozwiązanie, ale jeszcze kilka lat temu z pewnością każda polska gospodyni doceniłaby koreański pomysł na kuchenny zlewozmywak. Czym różni się on od polskiego? Pedałem pod szafką, który uruchamia wodę, co jest idealnym rozwiązaniem, jeśli zabrudzimy ręce podczas gotowania czy pieczenia. Dzięki pedałowi uruchamiamy wodę nogą, a kurki baterii kuchennej pozostają czyste.

      Zobacz również:

      Obecnie ceny w Japonii są porównywalne do tych w Polsce, a największym wydatkiem są bilety lotnicze
      Podróże

      Podróże na własną rękę: Kraj Kwitnącej Wiśni na każdą kieszeń. Jest tam taniej niż w Polsce?

      Agata Zaremba
      Agata Zaremba

        Zainspiruj się nowymi kierunkami i praktycznymi poradami dla podróżniczek. Sprawdź więcej artykułów na kobieta.interia.pl

        Skrzydło samolotu podczas lotu nad chmurami przy zachodzie słońca, pastelowe barwy nieba, napis 'podróże' na tle panoramicznego widoku.
        Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirująCanva ProINTERIA.PL
        Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 153: Karolina WiguraINTERIA.PL

        Najnowsze