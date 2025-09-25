Uwaga na łyżkę do ryżu z niebezpieczną substancją

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych w badanych próbkach wyrobu do kontaktu z żywnością w postaci łyżki do ryżu.

GIS dodaje, że dystrybutor niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności poinformował odbiorców o prowadzonym wycofaniu produktu i zobowiązał się również do wywieszenia informacji dla klientów indywidualnych o stwierdzonej niezgodności.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.

Szczegóły dotyczące produktu

Produkt: Łyżka do ryżu Eotia

Numer partii: CMS-35278, Art. No. YD422512

Kod kreskowy: 8 002020 352789

Dystrybutor: Comes Import-Export, ul. Zamostna 3B, 84-239 Bolszewo

Kraj pochodzenia: Chiny

Masz taką łyżkę do ryżu? Nie używaj jej do kontaktu z żywnością - apeluje GIS INTERIA.PL/Informacja prasowa

GIS apeluje do konsumentów

Osoby posiadające łyżkę do ryżu wskazaną w komunikacie, nie powinny jej używać do kontaktu z żywnością. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia.

