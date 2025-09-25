Masz taki produkt w domu? Natychmiast przestań go używać. Wydano alert
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością. Mowa w nim o migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z łyżki z nylonu. Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością - apeluje GIS.
Uwaga na łyżkę do ryżu z niebezpieczną substancją
Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych w badanych próbkach wyrobu do kontaktu z żywnością w postaci łyżki do ryżu.
GIS dodaje, że dystrybutor niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności poinformował odbiorców o prowadzonym wycofaniu produktu i zobowiązał się również do wywieszenia informacji dla klientów indywidualnych o stwierdzonej niezgodności.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.
Szczegóły dotyczące produktu
Produkt: Łyżka do ryżu Eotia
Numer partii: CMS-35278, Art. No. YD422512
Kod kreskowy: 8 002020 352789
Dystrybutor: Comes Import-Export, ul. Zamostna 3B, 84-239 Bolszewo
Kraj pochodzenia: Chiny
GIS apeluje do konsumentów
Osoby posiadające łyżkę do ryżu wskazaną w komunikacie, nie powinny jej używać do kontaktu z żywnością. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia.