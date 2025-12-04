Spis treści: Dlaczego mycie owoców i warzyw to konieczność? Jak prawidłowo myć warzywa i owoce?

Dlaczego mycie owoców i warzyw to konieczność?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że warzywa i owoce, które kupujemy w sklepie czy na bazarze są na ogół mocno zanieczyszczone. Mowa nie tylko o bakteriach przenoszonych podczas ich transportu czy pakowania, ale przede wszystkim pozostałościach pestycydów i środków ochrony roślin. Nie od dziś wiadomo, że ich spożywanie niesie fatalne skutki zdrowotne. Żyjemy jednak w czasach, w których nie sposób wyeliminować je z diety w 100 procentach. Dlatego tak ważne jest prawidłowe, dokładne oczyszczanie warzyw i owoców po przyniesieniu do domu. Samo przepłukanie ich pod bieżącą wodą nie będzie jednak wystarczające. Co zatem należy zrobić? To bardzo proste.

Dokładnego oczyszczania wymagają również owoce i warzywa, które obiera się ze skórki 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo myć warzywa i owoce?

Sposoby na usuwanie toksyn z warzyw i owoców pojawiają się ostatnimi czasy w sieci dosyć często. W tym temacie edukował już m.in. Główny Inspektorat Sanitarny. Instrukcje dotyczące sporządzania dezynfekujących mikstur można znaleźć również w mediach społecznościowych. Niedawno jedna z influencerek - Kasia Zemsta-Kaleta, udzielająca w sieci porad dotyczących m.in. radzenia sobie dolegliwościami trawiennymi i niedoborami u kobiet, w krótkim filmiku przedstawiła jak krok po kroku, skutecznie pozbyć się większości zanieczyszczeń z owoców i warzyw. Można zrobić to na kilka różnych sposobów.

1. Moczenie w occie (10-15 min) - ocet pomaga "poluzować" to, co przykleiło się do skórki - część brudu, bakterii i pestycydów powierzchniowych.

Przepis: 1/2 szklanki octu na 2 litry wody.

(Ocet nie usunie pestycydów systemicznych - ale te powierzchniowe może obniżyć nawet o kilkadziesiąt procent według badań).

2. Dokładne płukanie pod bieżącą wodą, bo badania pokazują, że mechaniczne płukanie jest jednym z najlepszych sposobów na usuwanie pasożytów, bakterii i luźnych zanieczyszczeń.

Strumień wody + tarcie palcami (twardszych owoców)= realna różnica.

3. Moczenie w sodzie oczyszczonej (15-30 min) - soda ma lekko zasadowy odczyn i w badaniach okazała się jedną z najbardziej skutecznych domowych metod na redukcję pestycydów powierzchniowych.

Przepis: 1 łyżeczka sody na 1 litr wody.

(Szczególnie dobrze działa na jabłkach, winogronach, owocach o gładkiej skórce).

4. Końcowe płukanie

Usuwa resztki sody i wszystko, co udało się odczepić wcześniej. Tutaj płucze najdłużej, żeby dokładnie domyć owoce - wyjaśniła na Instagramie Kasia Zemsta-Kaleta.

Jak widać, wystarczy dosłownie kilka chwil, aby oczyścić owoce i warzywa ze szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń. Warto, aby każdy wyrobił sobie ten nawyk.

Nie chodzi o obsesję — tylko o zmniejszenie tego, na co mamy wpływ. Badania pokazują, że te proste kroki realnie zmniejszają ilość zanieczyszczeń na owocach, a wszystko zajmuje dosłownie chwilę.

